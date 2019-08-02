Тень чупакабры: в Челябинске перебили питомцев контактного зоопарка

Контактный зоопарк в центре Челябинска подвергся жестокому нападению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , трагедия произошла в контактном зоопарке «Райский уголок», расположенном в парке имени Пушкина. Сотрудники питомника в один момент обнаружили мертвыми кроликов, поросят, гусей, морских свинок – добрую половину от общего числа зверей. При осмотре тушек работники зоопарка нашли резаные раны.

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По факту массовой гибели питомцев полиция проводит проверку. Также прорабатывается версия нападения на безобидных животных хищного зверя. Возле вольеров обнаружены следы не то куницы, не то ласки.

В народе подобные набеги любят приписывать чупакабре.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.08.19

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