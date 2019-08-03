Информация как средство борьбы. Гороскоп РИА «Новый День» на август 2019

Солнце в августе до 23 числа будет находиться в знаке Льва, а затем перейдёт к Деве. Меркурий 1 августа вернётся к прямому движению (вместо ретроградного), 12 августа перейдёт ко Льву, а 29 августа – к Деве. Венера до 21 числа будет гостить у Льва, а затем уйдёт к Деве. Марс тоже с начала месяца будет у Льва, и тоже потом перейдёт к Деве, но 18 августа.

Солнце в знаке Льва пробуждает в людях сознание собственной ценности, восприятие себя как личности, направляет их внимание на имеющиеся у них способности и возможности, подстегивает их активность, стремление проявлять инициативу, свои личностные качества, действовать по-своему. Есть опасность преувеличения своих возможностей, но, с другой стороны, нередко решимость к действию творит чудеса.

С 23 августа, когда Солнце окажется у Девы, оно пробудит стремление к порядку. Организованность, учёт и контроль, ответственность, повышенная работоспособность, педантичность – это очевидные качества Девы, которые проходя через Солнце, временно придают ему сходство с Девой, но также и выдвигая на первый план «девьи» черты в характере человека.

При Меркурии в Раке люди очень чувствительны, поэтому особенно скрытны, так как не хотят, чтобы посторонние понимали их мотивы. По этой причине они относятся к другим настороженно, с подозрением, а из-за своей чувствительности склонны воспринимать чужие слова и действия как агрессию.

Меркурий у Льва подталкивает людей к подсознательному (а то и сознательному) использованию информации как инструмента управления и средства борьбы за повышение своего социального статуса, увеличение своего авторитета и получение за счёт этого различных преимуществ. Они склонны настаивать на своём, не слушая чужих аргументов. В некоторых случаях это помогает отстоять истину и оказывается на пользу делу. Меркурий, перенимающий характеристики Девы, отвечает за рациональное мышление, связь и деловые отношения, становится деловитым, конкретным в разговорах, сосредоточенным на делах, готовым долго и тщательно вникать во всё, что имеет отношение к работе, и отвергать всё, что считает пустяками.

Венера, переходя ко Льву, меняется в сторону открытости своих эмоций и переживаний. В этот период она чувствительна к знакам внимания, которые ей оказывают, ценит комплименты. Отношения страстны, демонстративны, щедры. Венера будет демонстрировать свои достоинства, в чём бы они ни состояли, рассчитывая на положительную оценку присутствующих.

Венера желает самоутверждаться, и настойчиво ищет подтверждения своей состоятельности в отношении к ней других людей. Может удовлетворяться показным восхищением, может быть требовательной. В близких отношениях хочет получить всё, при этом внутренне (или даже открыто) обосновывая это тем, что она этого достойна. Венера в знаке Девы проявляет сдержанность, рассудочность, склонность анализировать чужие чувства и поступки, не отвечая или даже не реагируя на них.

Венера в этот период склонна оценивать другого человека по его профессиональным качествам, по результатам работы. И если на основе высокой оценки возникнут личные отношения, то партнёру придётся прилагать определённые усилия для того, чтобы поддерживать оценку в актуальном состоянии.

При Марсе во Льве люди увеличивают свою активность, стремятся достичь заметных результатов, проявляют инициативу и склонны демонстрировать окружающим свои достижения. Большое значение в их действиях имеет стремление к утверждению своей значимости, и это может проявляться как в реальных достижениях, так и в показных – когда, кроме красивого фасада, ничего нет.

У людей в это время повышено чувство собственного достоинства, поэтому они ярки в своих словах и поступках, могут упорно стремиться к достижению трудной цели (и достигать), но потом необходимо проверить, что у них получилось.

Перейдя к Деве, Марс направит усилия людей на проявление черт, характерных для Девы: они станут внимательными к мелочам, тщательными в работе, упорными в достижении результата. Это благоприятный период для повышения производительности труда, а также для работы требующей пунктуальности, педантичности, ответственности.

Овен

У Овнов-мужчин в астрологическом фоне августа заметную роль сыграет негативный аспект Сатурна с Нептуном, который отрицательно повлияет на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. С 3 августа и до конца месяца Сатурн будет создавать препятствия в работе, а Нептун – пытаться увести Овнов на ложный обходной путь. Самостоятельные попытки решить возникающие проблемы окажутся неудачными, а помощь со стороны чревата вовлечением в обман. В основной работе дела будут идти с переменным успехом, значительного продвижения в делах не ожидается. До 7 августа ничем серьёзным лучше не заниматься, так как Овнам будет мешать напряжённый аспект Меркурия с Сатурном. Также это неподходящий период для обращения к руководству.

Ожидаются конфликты в коллективе. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности одинаковый, что указывает на их взаимосвязь, и он преимущественно благоприятный. Значительные сложности ожидаются в промежутки 9 – 11 и 22 – 23 августа. В первом случае (это пятница и выходные) не следует проявлять активность для изменения ситуации – последствия окажутся отрицательными. Также следует избегать конфликтов и участия в массовых мероприятиях. Во втором случае, из-за Меркурия, могут возникнуть проблемы с получением или пониманием информации (либо получение неприятной информации), а из-за Плутона этот промежуток не подходит для деловой, интеллектуальной активности, передвижений.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Овнов-женщин прогноз на август в профессиональном плане негативный. Астрологическую ситуацию в этом месяце будут определять негативные аспекты Меркурия с Сатурном, Меркурия с Ураном, Сатурна с Нептуном. Период полностью не подходит для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами, командировок, дальних поездок, а также проведения ответственных финансовых операций.

В августе ожидаются различные неожиданные события, которые окажутся не в пользу Овнов, поэтому им рекомендуется сохранять осторожность и сторониться изменений. Нежелательны попытки самостоятельного решения ответственных проблем, проявление инициативы, вовлечение в финансовые авантюры. Прогноз по основной работе преимущественно отрицательный.

Улучшения станут заметны только с началом третьей декады, а положительные результаты, по прогнозу, появятся, начиная лишь с 26 августа. До этого момента рекомендуется не проявлять особой активности. Такой же прогноз гороскоп даёт для взаимодействия с местными деловыми партнёрами: с 26 августа сотрудничество станет успешным, а до этого ожидаются в основном трудности.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, до 20 августа скорей благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное, особенно 17 – 25 августа.

В первой декаде августа у Овнов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный. Финансовая деятельность и взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное, за исключением промежутка 9 – 10 августа.

У Овнов-женщин негативно оцениваются основная работа, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами тоже преимущественно негативный.

Во второй декаде у Овнов-мужчин остаётся благоприятным прогноз сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. Основная деятельность характеризуется преимущественно положительно, затруднения возможны 18 – 19 августа. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется полностью отрицательно.

У Овнов-женщин гороскоп отрицательно оценивает сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовую деятельность. Для выполнения основной работы и взаимодействия с местными деловыми партнёрами более-менее подходит только промежуток 11 – 15 августа.

В третьей декаде у Овнов-мужчин, кроме 22 – 23 августа, положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и сфера финансов. В основной работе небольшие затруднения возможны в промежуток 24 – 27 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Овнов-женщин в целом положительный прогноз по основной работе (особенно с 26 августа). Сотрудничество с местными деловыми партнёрами до 26 августа не рекомендуется. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

Телец

У Тельцов-мужчин прогноз на август в профессиональном плане благоприятный. Астрологический фон сформируется преимущественно из гармоничных аспектов Нептуна с Луной и Ураном, а также положительного аспекта Плутона. По гороскопу, август будет месяцем усиленной интеллектуальной активности Тельцов, с благоприятными изменениями, как благодаря собственной творческой активности, так и с помощью коллег, знакомых и обстоятельств, сопутствующих успеху.

Прогноз по основной работе полностью положительный на весь месяц. Серьёзное значение будут иметь позитивные отношения с коллегами, совместная деятельность благодаря этому окажется успешной. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие затруднения могут возникнуть в промежуток 17 – 19 августа. Это время не подходит для перемен, особенно если такая идея возникла внезапно. Лучше отложить её осуществление на пару дней.

При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами осложнения ожидаются в промежуток 23 – 27 августа. Тельцы будут стремиться к своей цели, не обращая внимания на интересы партнёров, и это осложнит отношения. Прогноз по финансовой сфере положительный, но в промежутки: 4 – 6, 11 – 12, 15 – 16, 23 августа – лучше быть более осторожным. Ответственную работу в эти дни лучше не выполнять.

Ситуация в доме, отношения с близкими, кроме 1 – 2 августа, благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, не считая промежутков 5 – 7, 20 – 21, 24, 26 – 27 августа. Материальное положение неустойчивое, в первой декаде неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин прогноз на август в значительной мере благоприятный, но в конце месяца, 28 – 31 августа, возникнут осложнения в отношениях с окружающими, в том числе с руководством или влиятельными людьми. Этот момент не подходит для обращения в вышестоящие инстанции, а также для решения финансовых вопросов, включая поиск финансовой поддержки.

Не рекомендуется планировать на эти дни важные встречи и переговоры. В основной профессиональной деятельности до этого момента ожидаются только небольшие затруднения в промежутки 4, 14 – 15 и 17 – 19 августа. В эти дни не следует стремиться к переменам, срочные дела лучше отложить на день-два. Такой же прогноз гороскоп даёт для финансовой деятельности, следовательно, ожидается, что затруднения будут связаны решением финансовых вопросов. Значит, Тельцам нужно быть особенно внимательными в эти дни.

В прогнозе по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативно оценивается третья декада месяца, особенно промежуток 23 – 27 августа. В это время аспект Марса с Юпитером создаст возможности для успешного продвижения в работе, но возможностей самих Тельцов не хватит, чтобы воспользоваться благоприятными обстоятельствами. И если они попытаются это сделать, то результат окажется нежелательным для них.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 21 – 27 августа. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, хотя сложности возникнут 1 – 2, 4 – 5, 14 – 15 августа. Материальное положение неустойчивое, в третьей декаде благополучное.

В первой декаде августа у Тельцов-мужчин прогноз по всем видам деятельности положительный.

У Тельцов-женщин затруднения возможны при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – 10 августа, в основной работе и финансовой деятельности – 4 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 17 – 19 августа. Для решения финансовых вопросов не подходят промежутки 11 – 12 и 14 – 15 августа. Прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный.

У Тельцов-женщин полностью положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе некоторые затруднения возникнут 14 – 15 августа. То же самое относится к финансам. Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами положительный, за исключением 11 августа.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин сложности ожидаются при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами в промежуток 23 – 27 августа. Прогноз по остальной деятельности положительный.

У Тельцов-женщин для основной работы, сотрудничества с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов не подходит промежуток 23 – 27 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в августе состоит из негативных аспектов Нептуна с Меркурием, Плутона с Венерой, Ураном и Нептуном. Эти аспекты создадут неблагоприятные условия для любой собственной активности Близнецов, а также для их коллективной профессиональной деятельности. Гороскоп даёт полностью отрицательный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Ожидаются сложности в отношениях с коллегами, руководством, окружающими людьми, близкими.

Неблагоприятный период для проявления инициативы, принятия на себя ответственности, одиночной, самостоятельной работы. В то же время гармоничный аспект Юпитера с Марсом создаст возможности для продвижения в делах при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Гороскоп даёт полностью позитивный прогноз для этого вида деятельности. И так же полностью положительно он оценивает финансовую деятельность Близнецов. Соответственно, по рекомендации гороскопа Близнецам следует полностью сосредоточиться на работе с местными партнерами, не отвлекаясь больше ни на что, и даже избегая любой другой деятельности.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное, положительно оцениваются только промежутки 1 – 4 и 13 – 14 августа.

У Близнецов-женщин прогноз на август в профессиональном плане преимущественно отрицательный. Астрологический фон будет состоять из напряжённых аспектов ближних планет, Меркурия и Марса, а также аспектов Плутона с Ураном и Нептуном. По этой причине почти вся активность Близнецов в августе характеризуется как неудачная.

Внешние обстоятельства, скорей всего, крупного масштаба, сформируют неблагоприятные условия для работы и в целом взаимодействия с людьми. Ожидаются проблемы в отношениях с коллегами, руководством, окружающими, а также с близкими.

Близнецам лучше избегать, по возможности, общения, и опасаться конфликтов. Также период неблагоприятен для проявления самостоятельности, инициативы, принятия на себя ответственности. Любую деятельность желательно уменьшить до минимума или перенести на другое время. Но сотрудничество с местными деловыми партнёрами гороскоп характеризует преимущественно положительно – хотя некоторые сложности всё-таки возникнут в промежутки 4, 17 – 18, 23 – 24 и 29 августа. В эти дни работой лучше не заниматься, как минимум, не браться за важные дела.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 9 августа напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неустойчивое, во второй декаде благополучное, а в остальное время скорей неудовлетворительное.

В первой декаде августа у Близнецов-мужчин полностью негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности полностью благоприятный.

У Близнецов-женщин негативно оценивается основная работа, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность. Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами, кроме 4 августа, положительный.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин остаётся негативным прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности по-прежнему благоприятный.

У Близнецов-женщин для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 17 – 18 августа. Прогноз по всей остальной деятельности отрицательный.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин всё остаётся по-прежнему: положительно характеризуются взаимодействие с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность, и отрицательно – основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами.

У Близнецов-женщин при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 23 – 24 и 29 августа. Остальная деятельность характеризуется отрицательно.

Рак

У Раков-мужчин прогноз на август скорей неблагоприятный. В астрологическом фоне сильное влияние будет иметь напряжённый аспект Урана с Сатурном, который создаст негативные последствия в случае изменений в работе, в обстановке, а также поставит препятствия на пути Раков при их целеустремлённой деятельности.

Период в целом не подходит для самостоятельной активности и проявления личных деловых качеств. Некоторые возможности для продвижения своих планов и идей откроются лишь в третьей декаде, с 25 числа. Прогноз по основной работе резко отрицательный до 16 августа, затем, до 25 августа работа будет идти с небольшими трудностями, а с 25 августа прогноз становится положительным.

Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный, за исключением 31 августа. А прогноз по работе с местными партнёрами, наоборот, преимущественно положительный: небольшие затруднения возможны 4 и 17 – 18 августа. Финансовая деятельность будет проходить с переменным успехом. В течение всего месяца Раки регулярно будут сталкиваться с помехами.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение до 10 августа напряжённое, а затем благополучное.

У Раков-женщин прогноз на август преимущественно негативный. До 28 числа астрологическую ситуацию будет портить неблагоприятный аспект Сатурна с Нептуном, который поставит Ракам препятствия в работе и, одновременно, будет сбивать с правильного пути, предлагая неверные решения, обходные манёвры. Вероятны ошибки в планах, просчеты в работе, переоценка своих возможностей и неверная оценка отношений с деловым окружением. Период не подходит для расширения сферы деловых интересов, командировок, дальних поездок, обращения в официальные органы, а также к руководству или в вышестоящие инстанции.

До 28 августа гороскоп даёт негативный прогноз для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Также в этот период не рекомендуется одиночная, самостоятельная деятельность. Гороскоп положительно оценивает коллективную деятельность Раков на втором плане. Положительно характеризуется финансовая деятельность, но за исключением промежутка 13 – 18 августа. В этот период деловая активность Раков не будет сочетаться с объективными финансовыми возможностями, и, видимо, Раки не учтут этот момент, что и послужит причиной неудачи.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивая, но скорей благополучная. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 13 – 18 августа.

В первой декаде августа у Раков-мужчин положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная работа и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуются негативно. Финансовая деятельность оценивает положительно только на промежуток 8 – 10 августа.

У Раков-женщин гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по сфере финансов положительный.

Во второй декаде у Раков-мужчин негативно оцениваются основная работа и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется положительно, за исключением 17 – 18 августа. В сфере финансов сложности возникнут 11 и 16 августа.

У Раков-женщин сохраняется негативный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для работы с финансами не подходит промежуток 13 – 18 августа.

В третьей декаде у Раков-мужчин гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе небольшие затруднения ожидаются 21 – 24 августа. Для финансовой деятельности и взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит только 31 августа.

У Раков-женщин полностью положительный прогноз для финансов. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами до 28 августа отрицательный, а далее положительный.

Лев

У Львов-мужчин прогноз на август в профессиональном плане по-прежнему неблагоприятный. В астрологическом фоне по-прежнему преобладает влияние напряжённых аспектов Урана с Меркурием, Нептуна с Юпитером и Сатурна с Нептуном. На Львов продолжают оказывать влияние некие посторонние факторы, мешающие работе. Негативный Меркурий мешает сосредоточиться и правильно работать с информацией.

Из-за влияния Урана, любые изменения в августе ведут к ухудшению. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами остается отрицательным до конца месяца. Не рекомендуется начинать новый проект, обращаться в официальные органы, вышестоящие инстанции, отправляться в командировки, дальние поездки. Нежелательна самостоятельная деятельность, личная инициатива, значительная деловая активность, риск.

Прогноз по финансовой деятельности положительный, но некоторые затруднения ожидаются 1 – 3, 13 – 14, 24 и 30 – 31 августа. В эти промежутки Львы будут находиться под влиянием негативных аспектов Марса и Венеры. Они будут склонны к поспешным или легкомысленным действиям.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 10 августа напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неустойчивое, но в целом благополучное.

У Львов-женщин профессиональная ситуация немного лучше, чем в предыдущем месяце – уже начинает улучшаться, но пока ещё остаётся неустойчивой. В первой половине августа, до 16 числа, на Львов будет влиять напряжённый аспект Нептуна с Юпитером, из-за которого у Львов будут возникать порывы к деятельности, но из-за Нептуна выбранное направление окажется неудачным.

В этот период Львам не рекомендуется поддаваться соблазну использовать свои творческие и деловые качества, тем более принимать на себя ответственность за чужие действия. Им следует оставаться на втором плане: прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими партнёрами до 16 августа остаётся негативным. Нежелательно начинать новую работу, отправляться в командировку, обращаться в вышестоящие инстанции и официальные органы. После указанной даты ситуация улучшится, но Львы всё равно будут сталкиваться с разнообразными помехами (хотя и мелкими, но неприятными). И до конца августа Львы должны считаться с вероятностью возникновения неожиданных и неприятных явлений, событий, которые могут испортить их планы или текущую работу.

Прогноз по финансам положительный для основной части месяца (с 5 до 27 августа) и отрицательный для его начала и конца. Особенно 31 августа нельзя ничего начинать: в этот день возможны большие финансовые потери.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутков 5 – 9 и 20 – 21 августа. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же, но неудачные дни: 6 – 9, 13 – 15 и 20 – 21 августа. Материальное положение неудовлетворительное до 5 августа и с конца 27 августа, а в остальное время благополучное.

В первой декаде августа у Львов-мужчин гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность 1 – 4 августа оценивается как неудачная, а затем как успешная.

У Львов-женщин полностью отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам положительный с 5 августа.

Во второй декаде у Львов-мужчин остаётся негативным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам положительный, кроме промежутка 13 – 14 августа.

У Львов-женщин до 16 августа прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный, а затем ситуация немного улучшится. Финансовая деятельность характеризуется как успешная.

В третьей декаде у Львов-мужчин опять отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный, а финансовая деятельность характеризуется как успешная, не считая 30 – 31 августа.

У Львов-женщин прогноз по финансам до 27 августа положительный, а остальная деятельность оценивается как успешная, но с некоторыми помехами.

Дева

У Дев-мужчин в астрологическом фоне с 10 августа будет действовать неблагоприятный аспект Сатурна с Нептуном, который отрицательно повлияет на интеллектуальные способности Дев, подталкивая их к эмоциональному восприятию действительности и, главное, к эмоциональному (то есть нерациональному) реагированию на возникающие проблемы. Проблемы Девам будет создавать Сатурн, а сбивать с толку – Нептун. Вероятны ошибки в планах, просчеты в работе, переоценка своих возможностей и неверная оценка отношений с деловым окружением. Гороскоп даёт отрицательный прогноз для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами (с 10 числа и до конца месяца), а также для финансовой сферы. То есть Девы рискуют понести значительные потери, если в этот период будут иметь дело с далёкими партнёрами.

Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в целом положительный. Здесь только 7 – 9 августа, под влиянием Марса с Меркурием, Девы могут вести себя неправильно: быть чересчур резкими или чересчур откровенными. Решения могут быть поспешными или легковесными. Поэтому важные вопросы лучше отложить.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, не считая промежутков: 7 – 9, 17 – 19 и 21 – 24 августа. Материальное положение благополучное, кроме промежутков: 6 – 9, 17 – 19 и 21 – 24 и 29 августа.

У Дев-женщин с 11 августа в астрологическом фоне будет присутствовать неблагоприятный аспект Сатурна с Нептуном, который заденет сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Воздействие Сатурна однозначно следует понимать как запрет на это сотрудничество, хотя Нептун будет предлагать Девам некие обходные пути и обещать некие выгоды, если Девы поддадутся. Однако эти обещания ничего не стоят: здесь Сатурн сильней Нептуна, и даже здравая идея в такой ситуации будет обречена. Рекомендуется сотрудничество с далёкими партнёрами перенести на более поздний срок (или вообще отказаться). Прогноз по основной работе можно считать неблагоприятным, хотя правильней сказать, что Девы будут постоянно сталкиваться с трудностями (но – работать можно, а к концу месяца Девы ещё и сумеют достичь какой-то важной цели).

Сотрудничество с местными партнёрами будет успешным и продуктивным. Здесь только 20 – 21 августа следует вести себя сдержанно: из-за Марса и Меркурия они будут склонны к агрессивному поведению, и, вероятно, в споре выдадут партнёрам информацию, которую следует держать в тайне. Прогноз по сфере финансов положительный, за исключением промежутка 11 – 12 августа. В эти дни сразу три напряжённых аспекта будут мешать Девам в работе, поэтому лучше поостеречься и не предпринимать ничего важного.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 11 августа благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде августа у Дев-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в промежуток 7 – 9 августа возможны некоторые затруднения. Для работы с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов не подходит 10 августа.

У Дев-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. Для работы с далёкими партнёрами не подходит промежуток 3 – 5 августа. Прогноз по основной работе слабоположительный.

Во второй декаде у Дев-мужчин полностью благоприятный прогноз по работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность будут неудачными.

У Дев-женщин, кроме 11 – 12 августа, положительно оценивается финансовая деятельность. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит 20 августа. Прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими партнёрами негативный.

В третьей декаде у Дев-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Дев-женщин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 21 – 22 августа. Прогноз по основной работе скорей негативный, а по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами – отрицательный.

Весы

У Весов-мужчин в астрологическом фоне августа заметное негативное влияние будут оказывать аспекты Сатурна. До 9 августа это будет аспект Сатурна с Нептуном, а с 10 числа и до конца месяца – аспект Сатурна с Ураном. Первый из них в профессиональном плане отразится на отношениях с далёкими деловыми партнёрами, из-за чего вероятны ошибки в планах, просчеты в работе, переоценка своих возможностей и неверная оценка отношений с деловым окружением. Промежуток не подходит для командировок, дальних поездок, ведения переговоров и заключения договоров с далёкими деловыми партнёрами. Весам следует опасаться обмана. Во втором случае у них возникнут сложности в обновлении производства, освоении новых методов работы, а также при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами.

Это неблагоприятное время для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, вообще, деловых визитов. Вероятны сложности в общении с коллегами, партнёрами. Гороскоп с 10 августа прогнозирует трудности в коллективной работе. Тем не менее, прогноз по основной деятельности положительный на весь месяц. Финансовая сфера тоже характеризуется позитивно, но небольшие сложности ожидаются 3 – 5, 14 – 15 и 25 августа. Во всех трёх случаях негативный Плутон будет подталкивать Весы к неверным действиям. Работу лучше отложить.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 9 августа напряжённые, а далее благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме 3 – 5, 14 – 15 и 29 – 31 августа. Материальное положение до 9 августа неудовлетворительное, а затем благополучное.

У Весов-женщин напряжённый аспект Меркурия с Солнцем, который будет действовать с начала месяца и до 7 августа, отрицательно повлияет на деловые отношения с далёкими деловыми партнёрами. Период не подходит для ведения деловых переговоров, заключения договоров, принятия совместных решений. Также при возникновении проблем не следует искать обходных путей, лучше перенести решение на более поздний срок. Негативный аспект Сатурна с Ураном отразится на работе в финансовой сфере.

Гороскоп даёт отрицательный прогноз по финансовой деятельности Весов, начиная с 4 августа. Одновременно возникнут сложности в общении с коллегами, партнёрами, окружающими людьми. В течение всего августа Весы будут испытывать с этим определённые трудности. Также месяц не подходит для продвижения в карьере.

Прогноз по основной работе не очень благоприятный, особенно для второй половины августа. Хотя принципиальных проблем не ожидается, Весам придётся преодолевать множество препятствий и помех. Наилучший прогноз в августе гороскоп даёт для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Урана, Сатурна и Марса будут способствовать успеху и значительному продвижению в работе с партнёрами. Подходящее время для обращения в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 7 августа отрицательный, а далее благоприятный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

В первой декаде августа у Весов-мужчин положительно оценивается основная работа. В финансовой сфере затруднения возникнут 3 – 5 августа. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный.

У Весов-женщин полностью благоприятный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Для основной работы подходит только промежуток 1 – 6 августа, а для решения финансовых вопросов – только промежуток 1 – 3 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Весов-мужчин положительно оцениваются основная работа, финансовая деятельность (кроме 14 – 15 августа) и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами (кроме 20 августа). Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Весов-женщин остаётся положительным прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже оценивается как успешное. Прогноз по основной работе положительный до 17 числа, и отрицательный далее. Прогноз по финансам негативный.

В третьей декаде у Весов-мужчин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по основной работе. В сфере финансов небольшие затруднения возможны 25 августа. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами преимущественно положительный, а по работе с местными деловыми партнёрами полностью отрицательный.

У Весов-женщин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При работе с далёкими деловыми партнёрами небольшие сложности могут обнаружиться 27 августа. Прогноз по основной работе и сфере финансов отрицательный.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин в астрологическом фоне августа будет присутствовать значительное количество напряжённых аспектов ближних и дальних планет. Особенно заметно повлияют негативные аспекты Урана с Венерой и Плутона с Нептуном. По этой причине большинство изменений в августе окажутся неблагоприятными, приведут к нежелательным последствиям. В течение всего августа гороскоп запрещает Скорпионам проявлять инициативу, действовать в одиночку, принимать ответственность на себя, рисковать. Гороскоп даёт положительный прогноз по выполнению основной работы, хотя не прогнозирует значительных достижений. В выходные 3 – 4 и 10 – 11 августа работать нежелательно. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется как в целом успешное, но 1 – 2 и 25 – 30 августа, по гороскопу, возникнут сложности.

В начале месяца Скорпионам помешает аспект Меркурия с Ураном, а в последней декаде – сразу три напряжённых аспекта Сатурна. Поэтому в эти промежутки предпринимать что-либо важное нежелательно. Для работы с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 1 – 3 августа. В остальное время Нептун будет сбивать Скорпионов с толку, предлагая ложные идеи. Возможно мошенничество, вмешательство масштабных событий, это неподходящий период для командировок. Прогноз по финансам преимущественно негативный.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин прогноз на август в профессиональном плане преимущественно неблагоприятный. В астрологическом фоне будет находиться большое количество напряжённых аспектов ближних и дальних планет, из-за которых значительное продвижение в делах окажется сомнительным: могут быть только разовые кратковременные успехи в текущей работе.

Прогноз по основной работе полностью неблагоприятный. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами тоже отрицательный на весь месяц. Негативный аспект Плутона с Нептуном указывает на возникновение неких внешних обстоятельств большого масштаба, из-за которых серьёзная и успешная работа станет невозможной. Скорпионы могут пытаться пойти в обход, использовать какие-либо хитрости, но, судя по гороскопу, делать этого не следует: станет только хуже. Лучше отложить работу.

Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнерами преимущественно негативный, хотя и без фатальных оценок: Скорпионам придётся столкнуться с большим количеством помех и разнообразных трудностей, а успехи будут незначительными. В сфере финансов относительно благоприятным будет промежуток с 10 по 25 августа – до и после него финансовых операции лучше не проводить.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде августа у Скорпионов-мужчин относительно благоприятен прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами, за исключением 1 – 3 августа, и финансовая деятельность характеризуются отрицательно.

У Скорпионов-женщин полностью негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными партнёрами ожидаются трудности. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 9 – 10 августа.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин полностью положительный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности и работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин в сфере финансов сложности возникнут 14, 16 и 19 – 20 августа. Прогноз по остальной деятельности полностью отрицательный.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин преимущественно положительный прогноз для основной работы. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности возникнут 25 – 30 августа. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность характеризуются негативно.

У Скорпионов-женщин относительно благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходят промежутки 21 – 24 и 31 августа. Основная работа и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуются отрицательно.

Стрелец

В августе в астрологическом фоне у Стрельцов-мужчин в первой половине месяца преобладают гармоничные аспекты планет, а во второй – напряжённые. Поэтому гороскопом рекомендуется проявлять деловую активность до 18 числа (воскресенье). Это относится, прежде всего, к основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Юпитера и Венеры помогут Стрельцам заметно продвинуться в делах и создать задел на ближайшую перспективу. В это же время можно решить важные вопросы, обратившись к руководству, вышестоящим инстанциям, официальным органам и юридическим организациям.

С 18 августа ситуация ухудшится (прогноз становится отрицательным), поэтому до конца месяца лучше ничего серьёзного не предпринимать. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами положительный на промежуток 5 – 17 августа. До и после него ситуация оценивается отрицательно. Прогноз по сфере финансов преимущественно негативный на весь месяц. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной деятельности на период 1 – 17 августа. После этого рекомендуется деловую активность резко уменьшить. Прогноз по коллективной работе негативный на весь август.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные до 21 августа и напряжённые далее. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни тоже до 21 августа положительный, а затем отрицательный. Материальное положение тоже до 21 августа благополучное, а далее неудовлетворительное.

У Стрельцов-женщин с 20 августа начнёт действовать негативный аспект Сатурна и Нептуна. Он отразится, прежде всего, на интеллектуальных и творческих способностях Стрельцов, из-за чего возникнут проблемы с памятью и в работе со сложной информацией, вероятны ошибки в планах, просчеты в работе, переоценка своих возможностей и неверная оценка отношений с деловым окружением. С указанной даты гороскоп даёт резко отрицательный прогноз для финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. До конца месяца не рекомендуется заниматься чем-либо важным, а также отправляться в командировку.

Прогноз по основной работе преимущественно негативный. Особенно в начале месяца, 1 – 5 августа, под влиянием аспекта Меркурия с Сатурном, с делами будет плохо, но и потом почти весь месяц Стрельцы будут сталкиваться с проблемами, хотя и мелкими, но неприятными. Ситуация исправится только 28 августа. Прогноз по работе с местными партнёрами тоже не очень хороший: наилучшими будут промежутки 7 – 16 и 27 – 31 августа. В остальные дни у Стрельцов в работе будут возникать различные помехи.

Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 19 августа благоприятный, а далее отрицательный. Материальное положение неустойчивое, положительно оцениваются промежутки 7 – 16 и 27 – 31 августа.

В первой декаде августа у Стрельцов-мужчин полностью положительный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Прогноз по решению финансовых вопросов отрицательный. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит 1 – 5 августа.

У Стрельцов-женщин положительно оцениваются сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и сфера финансов (кроме 1 – 2 августа). Прогноз по основной работе негативный, для взаимодействия с местными деловыми партнёрами подходит промежуток 7 – 10 августа.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин до 18 августа положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами будет успешным до 17 августа. Прогноз по финансам отрицательный.

У Стрельцов-женщин с 20 августа гороскоп даёт отрицательный прогноз по финансам и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 17 – 20 августа.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт почти полностью негативный прогноз по всей деловой активности.

У Стрельцов-женщин на период 28 – 31 августа положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по остальной деятельности отрицательный.

Козерог

В астрологическом фоне августа у Козерогов-мужчин значительное место занимают напряжённые аспекты ближних и дальних планет, из-за чего рассчитывать на серьёзное продвижение в делах в этом месяце не приходится. Кроме того, с 5 августа начнёт действовать негативный аспект Сатурна с Нептуном, который создаст значительные помехи в работе с далёкими деловыми партнёрами и в сфере финансов. И эта ситуация сохранится до конца месяца.

Период не подходит для командировок, дальних поездок, заключения контрактов, а также решения сложных проблем и работы со сложной информацией. Высока вероятность ошибок и обмана. Гороскоп даёт резко отрицательный прогноз для самостоятельной, одиночной деятельности. Также не рекомендуется брать на себя ответственность и проявлять инициативу в коллективной работе.

Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами одинаковый: дела будут идти с переменным успехом. Затруднения ожидаются в промежутки 3 – 7, 20 – 24, 25 и 31 августа. Но все они будут некрупными, это скорей помехи в текущей работе, и серьёзной проблемы они не создадут. Рекомендуется сосредоточиться на работе в промежуток 8 – 19 августа.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением начала месяца, 1 – 4 августа. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный на весь месяц. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин значительную роль в августе сыграет негативный аспект Сатурна с Нептуном. Сатурн создаст непреодолимые препятствия для продвижения в работе, а Нептун будет подталкивать Козерогов к неверным вариантам действий, из-за чего у них могут возникнуть серьёзные проблемы. По этой причине гороскоп даёт полностью негативный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности.

Месяц не подходит для командировок, дальних поездок, ведения сложных переговоров и работы со сложной информацией, подписания важных документов, начала совместной деятельности. Всю ответственную работу лучше перенести на более поздний срок. Также гороскоп даёт полностью негативный прогноз для одиночной, самостоятельной деятельности, и для коллективной работы. Поэтому рекомендуется снизить деловую активность до минимума, не проявлять инициативы и не принимать на себя ответственности.

Прогноз по основной работе в целом благоприятный, но сложности возникнут в промежутки 1 – 3, 12 – 13, 15 – 17 августа. Вторая половина месяца окажется успешней первой. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью благоприятный.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на 1 – 6, 17 и 26 августа отрицательный, а на остальные дни благоприятный. Материальное положение неустойчивое, 4 – 8 августа ожидаются заметные проблемы.

В первой декаде августа у Козерогов-мужчин в основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами некоторые трудности возникнут 3 – 7 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами на 1 – 3 августа положительный, а на остальные дни отрицательный. Прогноз по финансам отрицательный.

У Козерогов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе положительный на промежуток 5 – 10 августа, а прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов полностью негативный.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин практически полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуются негативно.

У Козерогов-женщин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе в промежуток 13 – 17 августа ожидаются затруднения. Прогноз по финансовой сфере и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами возникнут небольшие затруднения. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами остаётся негативным.

У Козерогов-женщин основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами оцениваются положительно, а прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и финансам отрицательный.

Водолей

У Водолеев-мужчин август в профессиональном плане преимущественно благополучный месяц. Астрологический фон сформируется в основном гармоничными аспектами, в том числе Нептуна с Сатурном и Плутоном, а также Урана. Отрицательную роль сыграют краткодействующие аспекты ближних планет, а также в третьей декаде начнёт действовать негативный аспект Сатурна с Меркурием. Эти аспекты повлияют на выполнение основной работы и сотрудничество с местными деловыми партнёрами, поэтому в третью декаду, с 23 числа, лучше снизить деловую активность до минимума. До этого момента некоторые сложности (небольшие) будут возникать и в первой, и во второй декаде, но Водолеи с ними справятся без особого труда. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности полностью положительный на весь месяц.

Гороскоп даёт благоприятный прогноз для командировки. Возможно успешное продвижение в делах, начало нового проекта. Кроме того, гороскоп полностью положительно оценивает коллективную деятельность Водолеев. Прогноз по одиночной, самостоятельной работе преимущественно негативный: благоприятным будет только промежуток 10 – 16 августа.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, не считая промежутков 1 и 3 – 4 августа. Материальное положение неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин в астрологическом фоне августа значительное место займут негативные аспекты Плутона с Венерой и Сатурном, и Сатурна с Нептуном. Они существенно ухудшат деловые качества и интеллектуальные способности Водолеев, а также создадут внешние помехи для работы, с которыми Водолеи не смогут справиться. Гороскоп даёт полностью отрицательный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, в связи с чем им не рекомендуется проявлять значительную активность, а также браться за новую работу. Кроме того, полностью негативно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами (особенно в третьей декаде), поэтому все планы лучше перенести на другие месяцы. Не рекомендуются командировки, дальние поездки.

Гороскоп негативно оценивает коллективную деятельность в августе, а для одиночной работы положительно характеризует промежуток до 22 числа. Почти полностью положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами: некоторое незначительное ухудшение возможно лишь в третье декаде.

Прогноз по финансовой деятельности благоприятный на период до 22 августа. С указанной даты и до конца месяца работу с финансами лучше приостановить.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде августа у Водолеев-мужчин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Водолеев-женщин положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин остаётся положительным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами до 17 августа положительный, а далее негативный.

У Водолеев-женщин по-прежнему положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Остальная работа характеризуется негативно.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин опять же остаётся положительным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов, и отрицательный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами.

У Водолеев-женщин сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, а вся остальная деятельность характеризуется негативно.

Рыбы

Прогноз на август у Рыб-мужчин скорей отрицательный. В астрологическом фоне в первой декаде тон задаёт негативный аспект Сатурна с Нептуном, а дальше преобладает влияние напряжённых аспектов ближних планет. Гармоничные аспекты тоже присутствуют, и окажут своё воздействие. Но это не приведёт к значительным результатам, и Рыбы вряд ли будут считать август успешным месяцем. Прогноз по основной работе в первой половине месяца в принципе благоприятный. Небольшие кратковременные помехи могут возникнуть лишь 2 и 4 августа. А с 17 числа ситуация ухудшится, и благоприятными для работы будут только 25 – 28 и 31 августа.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же, наилучший для работы момент – промежуток 6 – 16 августа. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами, наоборот, лучше подходит вторая половина месяца, с 16 числа, поскольку прогноз на период до указанной даты полностью негативный. Финансовая деятельность оценивается преимущественно как успешная, но в начале и конце месяца, 1 – 3 и 30 – 31 августа ожидаются затруднения.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, в первой половине месяца скорей благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни скорей отрицательный. Материальное положение, кроме 1 – 4 августа, благополучное.

У Рыб-женщин ситуация в основном негативная, какой и была в предыдущем месяце. В астрологическом фоне по-прежнему основную роль будут играть негативные аспекты Юпитера с Марсом и Сатурна с Нептуном, которые создадут неблагоприятные условия практически для всей работы. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей отрицательный от начала и до конца августа. Рекомендуется по возможности снизить деловую активность до минимума. Точно такой же прогноз гороскоп даёт для финансовой деятельности, из чего следуют и соответствующие рекомендации.

Период не подходит для финансовых вложений, крупных трат и тем более для риска. Для работы с далёкими деловыми партнёрами полностью непригоден промежуток 1 – 8 августа. Дальше ситуация улучшится, но всё равно Рыбы будут постоянно сталкиваться с проблемами, и успехов в этом месяце ожидать не следует.

Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет наиболее благополучным, хотя и здесь особых достижений ожидать не приходится. Особенно негативно оценивается промежуток 30 – 31 августа: в этот момент возникнет сочетание негативных внешних и внутренних факторов, из-за чего Рыбы могут потерпеть чувствительный для них ущерб.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 30 – 31 августа. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, но тоже, кроме 30 – 31 августа. Материальное положение благополучное.

В первой декаде августа у Рыб-мужчин относительно благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В финансовой сфере сложности ожидаются 1 – 5 августа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Рыб-женщин полностью отрицательный прогноз по основной работе, финансовой сфере и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет проходить с небольшими трудностями.

Во второй декаде у Рыб-мужчин полностью положительный прогноз по финансам. Для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит промежуток до 17 августа. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами сложности возникнут 11 и 13 – 14 августа.

У Рыб-женщин прогноз по основной работе и финансовой сфере остаётся полностью негативным. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 13 – 14 и 20 августа. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами в целом положительный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В финансовой сфере 30 – 31 августа ожидаются затруднения. В основной работе проблемы возможны 21 – 23 и 29 августа. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в основном отрицательный.

У Рыб-женщин прогноз по основной работе и финансовой сфере всё так же полностью негативный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом, а с местными партнёрами благополучно, не считая 30 – 31 августа.

Москва, Денис Вербицкий

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