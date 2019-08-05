Массовые мероприятия в Челябинске будет согласовывать силовик

В мэрии Челябинска назначили начальников двух управлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление дорожного хозяйства Челябинска возглавил Ринат Кучитаров. Об этом сообщила врио главы города Наталья Котова.

Напомним, кресло начальника УДХ освободилось два месяца назад после инспекционной поездки главы Южного Урала Алексея Текслера по дорогам областного центра. Еще до её окончания он рекомендовал городским властям подыскать новую кандидатуру на должность начальника управления. В итоге Александр Шабалин подал в отставку с поста главы учреждения, его обязанности начала исполнять заместитель начальника Ирина Степанова. Власти еще в начале июля говорили о сложностях с выбором кандидата на пост руководителя УДХ из-за проблем в согласовании с силовиками.

Ринат Кучитаров ранее был директором и совладельцем ООО «Красноармейское ДРСУ». Однако, накануне нового назначения он передал свою долю в предприятии в доверительное управление.

Также в мэрии нашли человека на пост начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями. Этот пост займет Вячеслав Борисов, всю свою жизнь проработавший в органах внутренних дел. Так, до последнего времени он работал в ГУ МВД Челябинской области, где занимался, среди прочего, вопросами охраны общественного порядка.

Интересно, что именно управления по взаимодействию с общественными объединениями занимается согласованием массовых мероприятий, в том числе акций протеста. Ранее его возглавляла Наталья Суркова, которую представители местной оппозиции неоднократно обвиняли в противодействии проведению протестных мероприятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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