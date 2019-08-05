В Челябинске дорожники и чиновники спорят, кто отвечает за ямы

В Челябинске дорожники и чиновники не могут разобраться, кто должен отвечать за ямы на дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы закидали Telegram жалобами на множество временных ограждений, выросших на городских магистралях. Об этом рассказала врио главы города Наталья Котова.

Ограждения представители подрядчика выставляют вокруг провалов, образующихся в результате коммунальных аварий. В результате движение по магистралям затрудняется, периодически возникают пробки. Но устранять повреждение, по словам жителей, никто не торопится. Врио мэра потребовала разобраться с ямами. Но не тут-то было.

Участники аппаратного совещания попытались перевести стрелки друг на друга. Так, по словам вице-мэра Владимира Алейникова, курирующего транспорт и дороги, чиновники в сложившейся ситуации вовсе не виноваты. В городе есть подрядчик, ответственный по контракту за ремонт и содержание магистралей – компания «Южуралмост», напомнил он. Мол, к нему и обращайтесь с претензиями.

Представитель дорожной организации заявил: подрядчик делает все, что необходимо – получив информацию об очередной яме, выставляет ограждение. А устранением повреждения должны заниматься коммунальщики, из-за которых произошел провал.

Подобный обмен любезностями и вовсе вывел Наталью Котову из себя. Дорожникам необходимо находиться в постоянном контакте с организациями, эксплуатирующими коммунальные сети, а не ограничиваться выставлением ограничителей движения (которые, бывает, продолжают мешать автомобилистам и после устранения повреждения), заявила врио. Кроме того, горожане должны знать: по чьей вине они испытывают трудности с передвижением и в какой срок проблема будет устранена.

По словам Владимира Алейникова, эта информация есть. Правда, где именно она находится, чиновник и сам толком не смог сказать. Оказывается, что-то может знать диспетчер единой справочной службы, о чем-то известно в управлении дорожных работ... Как могут угадать жители города, куда именно обратиться, осталось загадкой. Глава Челябинска потребовала, чтобы вся подобная информация стала открытой. В качестве примера чиновница привела аншлаги на строящихся объектах, где указано, кто занимается строительством и в какие сроки оно будет закончено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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