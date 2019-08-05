В Челябинске стартует заключительный этап опрессовок

В Челябинске завершается подготовка сетей к отопительному сезону.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, заключительный, шестой этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону, начнется 6 августа.

Горячая вода будет отключена по 20 августа в 141 жилом доме, 12 детских садах, 13 учебных и 4 лечебных учреждениях в Тракторозаводском районе города.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта администрации Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок».

Челябинск, Виктор Елисеев

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