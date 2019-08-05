На Южном Урале установили квоты на отстрел косуль, лосей и рысей

Власти Челябинской области установили годовые квоты на отстрел косуль, лосей и рысей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал глава Южного Урала Алексей Текслер. Документ размещен на официальном сайте правительства Челябинской области.

Согласно справочной информации, приведенной в постановлении, в южноуральских лесах обитают 72 тысячи 816 особей сибирской косули, 7 тысяч 779 лосей и 301 рысь. С 1 августа 2019 по 1 августа 2020 года установлены квоты на отстрел животных: 6 тысяч 948 косуль, 501 лось и 16 рысей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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