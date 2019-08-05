Жительница Златоуста обвинила врачей в гибели дочери-младенца

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти новорожденной девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сотрудники силового ведомства выясняют подробности гибели новорожденной девочки в больнице Златоуста.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили 23 июля в лечебное учреждение из Катав-Ивановского района. На следующий день малышка скончалась. «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки. Со слов матери ребенка, медиками были нарушены требования при перевозке ребенка в больницу», – рассказали в силовом ведомстве.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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