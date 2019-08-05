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Понедельник, 5 августа 2019, 12:05 мск

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Правительство Москвы изучит опыт поддержки пожилых магнитогорцев

Чиновник правительства Москвы приехал за опытом на ММК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Магнитогорске с визитом побывал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения правительства Москвы Павел Келлер. Он познакомился с деятельностью благотворительного фонда «Металлург».

Гостя заинтересовал опыт работы фонда по поддержке людей пожилого возраста. Совместные проекты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» – крупнейшего благотворителя фонда – и благотворительного фонда «Металлург», направленные на поддержку этой категории граждан, неоднократно отмечены на федеральном и региональном уровнях. Подтверждение этому – реализация комплексной благотворительной программы «Забота», охватывающей более тридцати тысяч пожилых людей не только города Магнитогорска, но и близлежащих сельских районов.

В ходе двухдневного визита Павел Келлер посетил городские объекты, участвующие в реализации благотворительных программ, познакомился с работой структурных подразделений фонда – центром медико-социальной защиты, специализированным домом «Ветеран», центром «Материнство», столовой, магазинами и частным учреждением «Центр социального обслуживания населения», поговорил с людьми, получающими социальные услуги на этих объектах, услышал отзывы о качестве и объемах оказываемых услуг.

Состоялся также круглый стол с участием руководителей всех структурных подразделений и отделов фонда, посвященный приоритетным направлениям, формам и методам социальной поддержки людей старшего поколения.

В программе визита Павла Келлера была и экскурсия по городу (гость побывал в том числе и в сквере у дома №164 по проспекту К. Маркса), поездка в семейный комплекс «Динопарк». Побывал гость и в загородных оздоровительных центрах комбината, служащих площадками для реализации благотворительных программ фонда, – курорте «Абзаково», в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», санатории «Юбилейный». Старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» Федор Наследов познакомил Павла Келлера с их инфраструктурой, с действующими для работников комбината и пенсионеров социальными программами.

Успешная реализация масштабных проектов и профессионализм сотрудников благотворительного фонда получили высокую оценку столичного гостя.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.08.19

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