Общественники требуют от мэрии Челябинска заняться ливневой канализацией

От челябинских чиновников требуют обеспечить магистрали города ливневой канализацией, о которой забыли во время «дорожной революции».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты движения проинспектировали проблемные точки Челябинска, где ежегодно весной и летом происходят потопы после дождей.

В список участков, где до сих пор не исправлены дефекты ливневых канализаций, традиционно вошел ряд улиц в микрорайоне «Парковый», а также центральные магистрали города: улицы Труда, Горького, Елькина и Доватора. Общественники направили обращение в администрацию Челябинска с просьбой включить в планы строительство и ремонт ливневых канализаций на проблемных участках.

«Многострадальный микрорайон «Парковый», в частности Краснопольский проспект, – лидер по количеству потопов во время сезона дождей. Уже стало своеобразной челябинской «традицией» ежегодно в половодье переходить дорогу в воде по пояс и искать утерянные автомобильные номера – их срывает потоком, когда водители пытаются пересечь водную преграду», – рассказал один из экспертов организации.

Половодье разлилось на главных городских магистралях: на улице Труда и на Свердловском проспекте. На улице Горькой затапливает остановку общественного транспорта, водой перекрыт съезд на мост в Ленинском районе.

«На пересечении улиц Елькина и Тимирязева прямо рядом с городской администрацией затопило тротуар, пешеходы с трудом преодолевают водное препятствие. Эта проблема актуальна каждый год, но реакция на нее следует, только когда ситуация становится критической. Мы неоднократно подчеркивали, что только лишь устранять последствия (откачивать воду и ждать следующего потопа) – не выход. Необходимо предотвращать причину: привести в рабочее состояние ливневки там, где они есть, обеспечить их там, где они отсутствуют. В целом для решения проблемы нужен системный подход: необходимость создания ливневых канализаций должна учитываться на этапе планирования при строительстве дорог», – сказал общественник.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.08.19

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