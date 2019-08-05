В Томино начинается обсуждение воздействия на окружающую среду Томинского ГОКа

В поселке Томино начинается обсуждение скорректированных материалов оценки воздействия на окружающую среду Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изучая материалы, обнародованные к слушаниям, общественники, в числе прочего, пришли к выводу, что РМК может вернуться к проекту гидрометаллургического производства. «С июня 2016, с момента опубликования результатов экоаудита, проведенного Уральским государственным горным университетом (сотрудничавшего с РМК), нам твердили и РМК, и чиновники, и журналисты, что на ГОКе отказались от гидрометаллургического производства, от кучного выщелачивания, – говорят экоактивисты. – Но в материалах оценки воздействия на окружающую среду Томинского ГОКа (корректировка), которые будут сегодня рассматривать, сказано черным по белому: «Переработку окисленных руд планируется, как отмечалось раннее, производить гидрометаллургическим способом, технология которого предусматривает кучное выщелачивание, жидкостную экстракцию и электролиз» (п. 3.4.2 (с. 59 Пояснительной записки часть 2 15-05/19-ПЗ2 ТУ).

Наличие гидрометаллургического производства подтверждается и схемой на стр. 112, где предусмотрены и площадка выщелачивания (п.7), и площадка довыщелачивания (п.8), а также размещение гидрометаллургического завода. Получается, самое опасное производство, технология остались в проекте в неизменном виде! Три года нас вводили в заблуждение?!"

Еще одна проблема Томинского ГОКа – водообеспечение производства. Специалисты утверждают: воды и на ГОК, и на Челябинск с прилегающими территориями не хватит. Однако РМК уже ведет строительство подъездных путей к будущей водокачке, хотя разрешения на забор воды из реки Миасс, являющейся федеральной собственностью, у ГОКа нет.

Челябинск, Ольаг Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.08.19

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