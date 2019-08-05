На Урале умерла новорожденная девочка, родители винят медиков

В больнице Златоуста умерла новорожденная девочка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ребенка доставили в тяжелом состоянии из Катав-Ивановского района. Родители ребенка заявили, что медики нарушили правила транспортировки больного в больницу.

По факту смерти ребенка СУ СКР по Челябинской области начало проверку.

Ведомственную проверку начало и министерство здравоохранения Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.08.19

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