Сторонники Томинского ГОКа предложили южноуральцам брать пример с Узбекистана

Жителей Челябинской области призвали в вопросах экологии ориентироваться на Узбекистан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители РМК не смогли убедить участников сегодняшних слушаний по строительству Томинского ГОКа (учредитель – Русская медная компания) в своем отказе от гидрометаллургического производства.

Напомним, общественное обсуждение скорректированных материалов оценки воздействия на окружающую среду Томинского ГОКа прошел сегодня в поселке Томино.

Проходило мероприятие не без сложностей. Так, бурю эмоций вызвал доклад директора местной школы, решившей вдруг рассказать о плодотворном сотрудничестве Русской медной компании и образовательного учреждения. Какое отношение повесть о протекающей крыше учебного заведения и благотворительности металлургов к оценке воздействия на окружающую среду со стороны Томинского ГОКа, так и осталось неизвестным.

Между тем, участников интересовали вполне конкретные вопросы. Например, почему в исправленных материалах по-прежнему идет речь о гидрологическом производстве. «Переработку окисленных руд планируется, как отмечалось раннее, производить гидрометаллургическим способом, технология которого предусматривает кучное выщелачивание, жидкостную экстракцию и электролиз», – говорится в скорректированной документации (п. 3.4.2 (с. 59 Пояснительной записки часть 2 15-05/19-ПЗ2 ТУ).

Наличие гидрометаллургического производства подтверждается и схемой, где предусмотрены и площадка выщелачивания, и площадка довыщелачивания, а также размещение гидрометаллургического завода.

Внятно объяснить противоречия в материалах представители РМК не смогли. Так, вице-президент холдинга Наталья Гончар не нашла ничего лучше, как объяснить это формальными требованиями к оформлению документации. Якобы, это старая редакция, которую (согласно формальным требованиям) авторы материалов вынуждены были сохранить прежние варианты в едином тексте.

Зато по ходу обсуждения выяснилась интересная подробность, заставившая усомниться в обещаниях металлургов строить опасное производство, ориентируясь исключительно на наилучшие доступные технологии. Однако из участниц дискуссии со стороны РМК, рассуждая о гидрометаллургическом производстве, заявила, что, например, в Узбекистане подобные предприятия всегда располагаются рядом с месторождениями, так что Челябинск в этом плане не уникален..

Между тем, единственный комбинат в бывшей советской республике, занимающийся добычей, обогащением и производством меди действует уже на протяжении 70 лет. Не говоря уже о том, что уровень жизни в этой центральноазиатской стране раза в 2 раза ниже, чем в России. И брать с него пример предприятию, заявляющему об использовании самых передовых технологий, мягко говоря, странно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.08.19

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