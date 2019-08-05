В Челябинске в торговом комплексе рухнули перекрытия

Несколько десятков челябинцев оказались заперты в крупном магазине в результате обрушения перекрытий.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 5 августа, в 19:01 поступило сообщение об обрушении бетонной плиты перекрытия в одноэтажном магазине, расположенном по улице Захаренко на северо-западе Челябинска.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Всего из помещения самостоятельно эвакуировались 29 человек.
На месте работают сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, к месту следует служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области.
Площадь обрушения составила 20 квадратных метров.
Обстоятельства и причины происшествия уточняются.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.08.19
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