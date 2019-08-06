Полуторогодовалый малыш выпал из окна в пригороде Челябинска

В Коркино маленький ребенок выпал из окна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром 5 августа в доме по переулку Щорса в коркинском поселке Роза.

Малыш в возрасте 1 года 4 месяцев выпал из окна второго этажа. По информации издания «Горняцкая правда», мальчика с травмами сначала госпитализировали в больницу №1 города Коркино, а позднее перевезли в детскую областную клиническую больницу.

Это не первый случай падения ребенка из окна в нынешнем году. Так, ранее 3-летний ребенок выпал из окна в Аргаяшском районе. К счастью, малыш выжил. А вот первоклассник из Челябинска в результате падения из окна шестого этажа дома, расположенного по улице Доватора, погиб.

В экстренных случаях «эпидемию» падений связывают с теплым временем года: во многих квартирах летом их владельцы открывают окна, оставив в качестве ограждения от насекомых москитные сетки. Эти конструкции не могут выдержать вес ребенка в случае, если он попытается опереться на сетку. В связи с этим взрослых призывают не оставлять детей без присмотра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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