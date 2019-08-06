Жителям двух районов Челябинска отключат водоснабжение

В Советском и Центральном районах Челябинска на весь день ограничат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 7 августа, для проведения плановых работ по замене задвижек на водоводах будет ограничена подача воды в двух районах города.

В Центральном районе с 9:00 до 22:00 часов будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

– Энгельса, 44а, 44г, 44б, 46, 48, 50, 95, 97, 97а, 103,107 (адм.);

– Энтузиастов, 17(техн), 17а (адм.), 26а (адм.), 28а (адм.), 26а/ст.1 (адм.);

– Худякова, 5, 7, 9, 11а (адм.);

– Воровского, 38в, 40, 42а, 52а, 54а, 60а(адм), 64(мед.ак.),64а (мед.ак.), 66;

– Образцова, 1 (Воровского, 48);

– Верхнеуральская, 20а (д/с),

– Курчатова, 23, 23а, 25, 25а, 27а, 27б;

– Варненская, 10 (мед.ак.), 13, 15.

На пониженном давлении участок, ограниченный улицами проспектом Ленина – Воровского – Худякова – Энтузиастов.

В Советском районе с 9:00 до 20:00 без водоснабжения дома по адресам:

– Тарасова, 38, 39 (адм.), 40, 42, 45 (адм), 47 (д.с.), 48, 50 (Яблочкина, 25), 52(адм), 54, 56 (Воровского,73);

– Яблочкина, 13а, 14 (адм), 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 23а, 24 (к.в. дисп.), 24а;

– Блюхера, 5а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9в, 10, 11, 11а,11в,11д (адм),12 (к.в. дисп.), 13, 14 (Тарасова, 46);

– Сулимова, 45 (Тарасова, 36), 47, 47а, 49 (адм.), 49а, 51, 51а, 53;

– Шаумяна, 71(Техникумовская,11), 71а (Техникумовская, 30), 73а (д.с.), 96, 116(адм.), 118;

– Доватора, 1, 1а (адм), 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9 (адм), 10, 10а, 11(адм.), 14, 15 (адм.), 16, 16а, 16б, 18, 18а (д.с.), 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 22в, 23 (бол.), 24, 24а, 24б, 26 (бол.), 26/1(бол.), 26/2 (бол.);

– Цеховая, 8а (шк.); Федорова, 12 (шк.);

– Омская, 2, 4, 6, 10, 12, 26, 30 (Шаумяна, 69), 32, 34, 36, 38, 40 (Сулимова, 86), 42, 44 (Блюхера, 8), 46 (адм.), 48 (Яблочкина, 9), 61 (Сулимова, 55), 61а (адм.), 63б, 63а (адм.), 65, 67, 69, 71 (Блюхера, 5), 87, 89, 91 (Яблочкина,11); – Колсанова, 6;

– Луганская, 3, 5, 7;

– Загорская, 10, 12, 14, 16, 18;

– Техникумовская, 13, 15, 19, 23, 32, 34, 36, 36а (д.с.);

– Воровского, 73а, 75 (Тарасова, 49), 77, 77а, 81, 83, 85 (адм.).

На пониженном давлении участок, ограниченный проспектом Ленина – Российская – Овчинникова – Курчатова – Воровского.

Челябинск, Виктор Елисеев

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