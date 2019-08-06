В Аше главбух техникума переплатила себе 1 миллион рублей зарплаты

В Челябинской области бывший бухгалтер предстанет перед судом за хищение средств техникума.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении главного бухгалтера Ашинского индустриального техникума, обвиняемой в трёх эпизодах мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, ашинка в период с января 2017 года по апрель 2019 года, используя свое служебное положение по ведению бухгалтерского учета, похитила более 1 миллиона рублей, принадлежащих техникуму, завышая свою заработную плату.

В рамках расследования уголовного дела руководителем организации предъявлен гражданский иск на сумму причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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