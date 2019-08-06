В суд направили дело двух южноуральцев, забивших собутыльника за обидное слово

Южноуральцы, до смерти забившие собутыльника, предстанут перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе СКР по Южноуральску, окончено производство по уголовному делу по обвинению двух жителей Пласта в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В ходе следствия было установлено, что 17 мая нынешнего года мужчины распивали спиртное. Во время застолья один из них стал оскорблять своих собутыльников, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в основном за преступления в сфере собственности (хищения). Особенно сильно обидело южноуральцев, когда они услышали в свой адрес упоминание одной из домашних птиц.

Не стерпев оскорбления, собутыльники начали избивать обидчика руками и ногами, а также табуретом и стеклянной кружкой. Согласно заключению эксперта, было нанесено более 20 ударов по различным частям тела, причинены многочисленные переломы костей скелета, а также сочетанная травма, вызвавшая обильную кровопотерю, от которой мужчина скончался.

В ходе следствия обвиняемые вину признали частично.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и дело направлено в Пластский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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