Чиновники вновь пытаются избавиться от памятника культуры в центре Челябинска

Власти Челябинской области вновь пытаются продать памятник культуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, региональное министерство имущества и природных ресурсов подготовило новые условия приватизации нежилого здания, расположенного по адресу улица Цвиллинга, 8 в центре Челябинска. Теперь на восстановление исторического здания предусмотрено 3 года. Сам же конкурс будет проведен в электронной форме.

Чтобы принять участие в торгах, необходимо получить электронную подпись и пройти аккредитацию на торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ». Прием заявок начнется 8 августа и продлится до 1 октября 2019 года. Проведение итогов конкурса запланировано на 8 октября.

По условиям конкурса объект культурного значения должен быть отреставрирован и восстановлен до своего первоначального состояния в соответствии с эскизным проектом. Работы необходимо завершить до 1 октября 2022 года. Согласно нормам федерального законодательства начальная цена продажи такого объекта устанавливается равной одному рублю. Право же приобретения имущества принадлежит покупателю, предложившему наиболее высокую цену.

Напомним, дом был построен в последней трети XIX века: в 1883 году он уже числился за женой городского чиновника – титулярного советника Алексея Агрова – и описывался как «дом в семь комнат с кухней внизу». В 1901 году его выкупил купец Бреслин, который в 1902 году продал его за 5 тысяч рублей гражданину Шмелькину, а тот в 1903 году уступил за ту же сумму купцу Кузнецову.

Как дом купца Кузнецова здание в 2017 году получило статус объекта культурного наследия. Челябинский художник Тимур Дидишвили предлагал открыть в купеческом доме художественную галерею, в ответ ему предложили поучаствовать в торгах: областной фонд имущества хотел продать здание за 13 миллионов 382 тысяч рублей, предполагая, что его выкупят под офис или ресторан.

Однако покупателей не нашлось. Тогда здание уценили в 13 миллионов раз и вновь выставили на торги (в феврале нынешнего года), обозначив стартовую цену в 1 рубль 20 копеек. В качестве обязательного условия новый собственник должен был выполнить работы по восстановлению памятника культуры до 31 мая 2020 года. Это предложение вызвало интерес.

По информации областного фонда имущества на дом №8 по улице Цвиллинга претендовали 11 участников конкурса. Наибольшую цену – 3 миллиона рублей – предложил индивидуальный предприниматель Михаил Мерзляков. Однако после победы на конкурсе бизнесмен в одностороннем порядке отказался от выполнения обязательств подписанного договора купли-продажи.

В апреле памятник культуры снова выставили на торги с начальной ценой 1 рубль 20 копеек. На сей раз желающих нашлось лишь двое. В результате победителем стал владелец строительной фирмы Арман Навасардян, предложивший цену в 1,5 миллиона рублей. Но и он не решился на подписание договора купли-продажи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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