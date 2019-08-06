В Челябинской области вспыхнула электричка

На одной из станций ЮУЖД загорелся электропоезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня в 11:56 поступило сообщение о возгорании в тамбуре электропоезда на железнодорожной станции «Бишкиль» Чебаркульского района.

В момент пожара поезд находился на конечной станции, пассажиров в нем не было. В 12:14 пожар был локализован на площади 10 квадратных метров прибывшими пожарными подразделениями.

Погибших и травмированных нет, до прибытия пожарной охраны из электрички самостоятельно эвакуировались 6 работников. На движение поездов происшествие не повлияло.

Открытое горение было ликвидировано в 12:22, в 12:45 пожар был полностью потушен. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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