Два челябинца забили до смерти случайного прохожего ради дешевого мобильника

Суд вынес приговор двум челябинцам, убившим незнакомца ради подарка девушке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Курчатовского районного суда Челябинска, ранее судимые жители города признаны виновными в совершении разбоя и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что 32-летний челябинец решил подарить более современный сотовый телефон своей знакомой. Но так как денег на покупку нового телефона у мужчины не было, он решил открыто похитить телефон у кого-то другого. О своих намерениях рассказал своему 40-летнему приятелю.

В один из дней на улице они увидели незнакомого пешехода, разговаривавшего по сотовому сенсорному телефону. Челябинцы отобрать у него телефон. Молодчики подбежали к незнакомцу и стали одновременно с разных сторон наносить ему удары по голове, а когда мужчина упал – удары ногами по голове и телу. Нападавшие завладели сотовым телефоном, выпавшим из рук пострадавшего, и скрылись с места происшествия. Похищенный у южноуральца телефон стоимостью 500 рублей один из нападавших подарил своей знакомой.

В ту же ночь жертва нападения скончался.

В судебном заседании подсудимые вину полностью не признали. Изучив все обстоятельства дела, суд признал их виновными, приговорив пылкого влюбленного к 12 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его подельник приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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