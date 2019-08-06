На память: в Челябинске постоялец, съезжая, прихватил холодильник хозяйки

В Челябинске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении кражи бытовой техники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Тракторозаводский» обратилась 37-летняя горожанка.

Женщина рассказала полицейским, что сдавала принадлежащую ей комнату в коммунальной квартире незнакомому мужчине. После того как он съехал, женщина обнаружила пропажу холодильника и стиральной машины, общей стоимостью более 20 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый местный житель 37 лет. Установлено, что похищенное имущество мужчина продал, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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