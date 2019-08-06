В Челябинской области на пожарах погибли полторы сотни человек

С начала года на Южном Урале на пожарах погибли почти полторы сотни человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, статистический анализ пожарной обстановки в регионе показывает, что пожаров стало меньше, а погибших на них – больше.

С начала года (с 1 января по 30 июля 2019) в главном управления МЧС России по Челябинской области, согласно оперативным данным, зарегистрировано 9 тысяч 60 пожаров, 134 человека погибли (в том числе 8 детей), 141 человек травмирован (в том числе 20 детей).

Тройка основных причин пожаров остается стандартной и практически не меняется много лет:

– неосторожное обращение с огнем: 7 тысяч 519 пожаров (83 % от всего количества происшедших пожаров); по данной причине погибли 89 человек, в том числе 5 детей, травмировано 69 человек, в том числе 10 детей;

– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования: 831 пожар (9% от всего количества происшедших пожаров); по данной причине погибли 32 человека, в том числе 3 детей, травмировано 49 человек, в том числе 10 детей;

– нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей: 426 пожаров (5% от всего количества происшедших пожаров); по данной причине погибли 5 человек, травмировано 6 человек.

При этом увеличивается количество пожаров, произошедших по электротехническим причинам. Это обусловлено повсеместным устареванием электрических проводок (средний срок эксплуатации алюминиевой проводки 15-20 лет, проводов с медными жилами 20-25 лет, в зависимости от условий эксплуатации).

Также этому способствует и повсеместное увеличение количества электротехнических изделий повышенной мощности (электрические чайники, СВЧ печи, стиральные машины, водогрейные и иные теплогенерирующие устройства), суммарная потенциальная мощность которых не закладывалась и не учитывалась при проектировании и монтаже десятилетия назад.

Увеличение числа мощных потребителей электрической энергии приводит к тому, что владельцы жилья вынуждены устанавливать автоматы защиты и плавкие вставки с силой тока завышенного значения, что в свою очередь, не только не защищает электрические сети, а наоборот способствует возгоранию в результате перегрузки и иных режимов аварийной работы.

Если говорить о территориальности, то безусловным «антилидером» по гибели людей на пожарах стал Челябинск. Здесь жертвами огня стали 32 человека. Второй город области – Магнитогорск – стал вторым и в этой печальной статистике: здесь погибли 13 граждан.

39 процентов от количества погибших были людьми пенсионного возраста, 26 процентов нигде не работали.

Сотрудники ГПН отмечают: «можно сделать вывод о существовании социальной проблемы в обществе – 69% погибших от общего количества при пожарах людей относятся к социально незащищенным слоям населения, а именно пенсионеры, безработные, инвалиды».

Особую тревогу пожарных и спасателей вызывает ситуация с гибелью детей от огня. Чаще всего дети погибают из-за беспечности взрослых, находясь без их надзора, или когда взрослые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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