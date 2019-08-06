Челябинцев осчастливят насильно: на улице Воровского начали пилить деревья

Несмотря на многочисленные протесты, в Челябинске в сквере у дома №21 по улице Воровского начали пилить деревья.

Как уже сообщал «Новый День», горожане возмутились, обнаружив, что большинство деревьев сквера расположенного на пересечении двух оживленных улиц – Воровского и Свердловского проспекта решили уничтожить. В администрации Советского района Челябинска заявили, что сквер будет реконструирован, а намеченные к вырубке деревья – все больны. И виноваты в этом загрязненная почва и неправильная обрезка.

Челябинцы утверждают, что попросили проверить отмеченные деревья биологов. И те больных растений не нашли.

Тем не менее, вырубка началась. Горожане возмущены: « Нам нужны деревья для воздуха, а не ветки двухметровые с тремя листиками. Почему нельзя ремонтировать то, что сломано? Зачем ломать и пилить, там где это не нужно?» «На Доватора вместо рынка тоже грозились сквер забабахать? И по итогу что мы имеем? Тех же людей на ящиках, только в профиль», – пишут горожане в соцсетях. «Вот я там живу. И там этот сквер мне не нужен. Зачем? Сесть на лавку у дороги, особенно учитывая, что планируют там развязку строить? Там никто кроме алкашей и прочего сброда не сядет. Сейчас там чисто, деревья. А будут урны, полные бутылок, сломанные лавки, куча окурков, которые сроду никто подметать там не будет. Много ума не надо сравнять все бульдозером, а потом веток натыкать. Вон сквер Колющенко пятый год озеленяют и озеленить обратно не могут».

Между тем, ряд наблюдателей полагает, что в сквере на Воровского обкатывается новая технология уничтожения зеленых насаждений. Дело в том, что в Челябинске нет незагрязненной почвы. Об этом еще в начале двухтысячных годов заявляло министерство (тогда – управление) экологии Челябинской области: вся земля в городе – в любой его точке – загрязнена солями тяжелых металлов и прочими отходами промышленного производства. А определить на глаз, здоровое дерево или нет, сможет далеко не каждый специалист, не говоря уже о людях, не имеющих биологического образования. Поэтому заявляя о загрязненной почве и больных посадках, деревья можно вырубать, где угодно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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