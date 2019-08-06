Уральцы взбунтовались против энергетиков, отсуживающих у них деньги

Жители Чебаркуля выходят на митинг против требований энергетиков, требующих через суд деньги за услугу, которой не было.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», протестная акция пройдет 16 августа в Чебаркуле. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил один из участников предвыборной гонки.

«Мы – собственники квартир, в которых многие годы установлено автономное отопление согласно всем нормам и требованиям, – рассказали инициаторы митинга. – Между тем, монополист – поставщик тепловой энергии ООО «Мечел-Энерго» в судебном порядке взыскивает с нас оплату за не оказанную услугу. Мы два года подряд обращались с нашей проблемой на прямую линию к президенту России Путину. Мы продолжаем бороться и отстаивать свои законные права и сейчас мы организовываем митинг с целью привлечения внимания к проблеме собственников жилья с автономным отоплением».

Как уточняет политический активист Андрей Талевлин, в настоящее время «Мечел-Энерго» подало около 30 исков о взыскании денежных средств за 3 года (2015-2018)».

Митинг состоится вечером 16 августа в Чебаркуле на площадке перед кинотеатром «Волна». К участию в акции протеста приглашены кандидаты в губернаторы Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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