В соцсетях заблокировали группу противников Томинского ГОКа

Социальная сеть ВКонтакте заблокировала доступ к группе «СтопГОК».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящий момент при попытке зайти на страницу экологического общественного движения, выступающего против строительства в десятке километров от Челябинска Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания), пользователей извещают, что «сообщество заблокировано за подозрительные сборы на благотворительные нужды».

Эко-активисты уже оспорили решение администрации социальной сети. «Считаю, что данная блокировка необоснованна, поскольку сбор объявлен в рамках помощи для оплаты судебной экспертизы по арбитражному делу А76-5854/2018. Никаких норм закона, банковских правил сообщество не нарушает», – заявил юрист «СтопГОКа» Владимир Казанцев.

Общественники уверены, что блокировка связана именно с их борьбой против реализации проекта РМК. При этом напоминают о партнерских связях компании и собственника ВКонтакте Алишера Усманова (так, в 2017 году его Байкальская горная компания пыталась заключить с РМК соглашение о совместной разработке Удоканского медного месторождения).

Впрочем, стоит отметить, что благотворительные сборы действуют в рядах движения не первый год, и о них регулярно оповещались пользователи социальных сетей, и никого это не беспокоило. Чего не скажешь о политических амбициях, появившихся у активистов и сторонников движения – им всеми силами пытьаются помешать продвинуться даже на уровень районных депутатов.

Кроме того, в конце июля – начале августа на странице «СтопГОКа» активно обсуждались несанкционированные протесты по поводу отказа в регистрации кандидатам в депутаты от «несистемной оппозиции», при этом среди сторонников движения явно превалирует сочувствие бунтующим оппозиционерам.

По мнению наблюдателей, именно политическая составляющая послужила поводом для блокировки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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