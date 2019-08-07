В Челябинской области отправились за решетку организаторы канала незаконной миграции

Южноуральские пограничники ликвидировали канал незаконной миграции иностранцев на территорию региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на незаконном перемещении через границу иностранных граждан и лиц без гражданства была пресечена в рамках реализации мер по противодействию организации незаконной миграции иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию региона.

Задержания организаторов и участников группировки проводились на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской и Московской областей во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ, а также казахстанскими пограничниками. По результатам проведенных мероприятий задержано 8 человек, в отношении которых было возбуждено 14 уголовных дел.

Один из организаторов группы, используя знания российского миграционного законодательства, регламентирующего порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, организовали за денежное вознаграждение незаконный въезд в Россию иностранцев, которым запретили въезд в страну. Услугами «сталкера» с октября 2017 по апрель 2018 года воспользовались, по меньшей мере, 8 иностранных граждан, которых он лично инструктировал по порядку незаконного пересечения границы, а также давал рекомендации о дальнейших действиях по незаконной легализации.

При этом он предложил своему знакомому организовать на систематической основе незаконный въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства. В дальнейшем они распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми один из них искал иностранцев, желающих за денежное вознаграждение незаконно пересечь границу, брал деньги и доставлял в район предполагаемого нарушения границы, после чего встречал их уже на территории России. В свою очередь, его приятель инструктировал иностранцев о способах и порядке нарушения границы, мерах конспирации, планировал маршруты движения иностранцев к границе, а также обеспечивал их доставку к месту запланированного незаконного пересечения границы.

По итогам рассмотрения уголовного дела Варненский районный суд приговорил одного из организаторов к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его сообщник получил 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.08.19

В Магнитогорске подорвался автомобиль: есть пострадавшие. / В соцсетях заблокировали группу противников Томинского ГОКа. / 7 августа ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»