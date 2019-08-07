Электричка едва не сошла с рельсов из-за любопытства подростка

В Челябинской области подросток завалил камнями и железом железнодорожные пути.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, в дежурную часть транспортной полиции на станции Карталы поступило сообщение о том, что машинист электропоезда «Тобол – Карталы», проезжая через перегон «Карталы – 1 – Пост Б», применил экстренное торможение для предотвращения наезда на камни и железнодорожные детали, лежащие на рельсах. Вынужденная стоянка продлилась 12 минут. Из-за резкой остановки электрички никто из пассажиров не пострадал.

Транспортные полицейские провели ряд розыскных мероприятий, в ходе которых установили 15-летнего жителя Карталов, который из любопытства решил положить несколько камней и железнодорожных подкладок на рельсы и посмотреть, что будет, когда по ним проедет поезд.

С подростком и его родителями инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

В отношении родственников 15-летнего нарушителя составлен протокол об административном правонарушении(неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Челябинск, Виктор Елисеев

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