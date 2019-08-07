Многодетному южноуральцу, осужденному за растрату денег воспитанников, скостили срок

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении многодетного отца Игоря Мотыгина.

Как уже сообщал «Новый День», житель села Варламово с 1995 года занимался воспитанием детей-сирот. За 20 с небольшим лет мужчина забрал из приютов более полусотни мальчишек, большинство из которых – трудные подростки.

Летом 2017 года один из воспитанников сбежал из дома, а через несколько дней его поймали в Троицке на серии автокраж.

Сотрудники ПДН не стали возвращать бывшего детдомовца в семью, а поместили его в социально-реабилитационный центр.

Сначала подростка вынудили написать заявление о возвращении в приют и нежелании находиться в приемной семье. Затем беглого подростка и вовсе отправили на лечение в психиатрическую больницу, объяснив это тем, что несовершеннолетний с прошлого года нуждается в медицинской помощи, при этом отец заключения медиков все это время игнорировал. Чуть позже Мотыгина обвинили в том, что он тратил пенсии, которые подростки получали по потере кормильца. Мужчина признал, что снимал деньги с карт воспитанников, но заявил, что тратил их исключительно на еду и одежду для мальчишек, а потом взятые суммы возвращал.

Тем не менее, в мае 2019 года Октябрьский районный суд признан Мотыгина виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании в пользу четырех потерпевших материального ущерба более 1 миллиона рублей.

Осужденный обжаловал приговор и настаивал на оправдании. Потерпевшие в апелляционной жалобе просили уголовное дело в отношении Мотыгина прекратить.

Сегодня суд апелляционной инстанции уточнил размер причиненного потерпевшим ущерба и снизил срок назначенного осужденному наказания на 1 месяц.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 07.08.19

Зюганов раскрыл иностранный заговор на выборах в России: потребовал найти тех, кто это «крышует». / Япония забывает, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. / Следователи озвучили основную версию взрыва в Магнитогорске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»