Скучно и недостижимо: эксперты раскритиковали планы развития Челябинска

Эксперты раскритиковали планы развития Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске началось публичное обсуждение проекта генерального плана. Публичные слушания намечены на 29 августа, а пока проектировщики презентуют различные варианты развития города – как интенсивного, так и экстенсивного характера. Сегодня в рамках круглого стола «Перспективные направления развития города Челябинска» обсуждали один из таких вариантов.

Разработчики отметили: одной из особенностей города является высокая концентрация промышленности – производственные объекты занимают около 24% площади мегаполиса, хотя в других индустриальных городах этот показатель, как правило, не превышает 10%. Еще один нюанс, подчеркнутый проектировщиками, – низкая плотность застройки. Исходя из этого, предлагается сделать целью на ближайшие годы достижение территориальной связанности и усиление городской структуры. Достичь этого, говорят проектировщики, можно за счет реновации территорий, занятых ветхим жильем и хрущевками, а также промышленных участков. Кроме того, предлагается отдать под комплексную застройку коллективные сады, расположенные в пределах городской черты.

Проектировщики прогнозируют, что в течение ближайших 20 лет население Челябинска вырастет на 115 тысяч человек и составит 1,3 млн жителей. Правда, признают они, для этого нужно увеличить рождаемость, сократить смертность и сохранить темпы миграции. Плюс – найти дополнительные источники питьевой воды и теплоэнергии, а также увеличить энергомощности не менее чем на 180 МВт. При этом существенно обновить и расширить инженерные сети.

В целом, создать в Челябинске связанную, динамичную и вместе с тем устойчивую городскую структуру предлагается за счет «сшивания» трех каркасов – центрального, транспортного и природно-рекреационного.

Центральный каркас подразумевает совместное развитие Центрального и Калининского районов – они должны стать городским ядром, центром культурно-исторического наследия. Здесь должна появиться масса общественных пространств. Наиболее перспективны для этого берега реки Миасс. Важным элементом каркаса считается городской бор, который планируется связать в единую систему с набережными.

Второй бор Челябинска – Каштакский предлагается сделать одним из ключевых элементов в развитии Металлургического района: его также планируется соединить с набережной, где развернется сеть социальных и торговых объектов. Отметим, что в данный момент территория вдоль реки в границах Металлургического района не используется и представляет их себя довольно запущенную местность с одной стороны улицы Черкасской и дорогу с другой стороны.

В Курчатовском районе ядром должен стать спортивный парк. В Тракторозаводском – многопрофильный торговый центр и сеть бульваров. В Ленинском и Советском районе, по мнению проектировщиков, необходимо развивать индустрию развлечений.

Специалисты озвученные планы раскритиковали.

По мнению эксперта в сфере транспорта и логистики Якова Гуревича, предложенная концепция развития города основана на принципиальной ошибке – расчете, что население увеличится до 1,3 млн человек:

«Чтобы этого достичь, нужно увеличить рождаемость на 30%, продолжительность жизни довести до 100 лет и сохранить миграцию в город. При том что она заведомо отрицательная – это следует из материалов Росстата. Все говорит о том, что население будет существенно уменьшаться. Это принципиальный вопрос, – подчеркнул Гуревич. – Мы идем в минус, а хотим строить новый город».

Еще одно опасение, высказанное экспертами: несогласованность генплана и стратегии развития Челябинска.

Плюс ко всему, план абсолютно не просчитан, и сегодня невозможно оценить, в какие суммы выльются предложенные сети общественных пространств и коммуникаций, предполагаемых 17 млн «квадратов» жилья, и главное, где эти суммы взять.

Наконец, было отмечено, что проектировщики не предложили ни одной фишки, которая могла бы выделить Челябинск на общем фоне, стать его «изюминкой», какой в свое время были фонтаны, пешеходная Кировка и дороги. Правда, сейчас челябинские дороги превратились в отрицательный образец, фонтаны в подавляющем большинстве не работают, а Кировка представляет собой привет из 90-х. Но нового ничего не предлагается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.08.19

Результат «олигархического управления»: к 2024 году в России грянет кризис, который закончится массовыми беспорядками. / Правительство РФ захватили «выкормыши» Ельцина, Гайдара и Чубайса. Лидер КПРФ жестко раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику Кремля. / «Лобовая конфронтация»: сентябрьские выборы в России определят перспективы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»