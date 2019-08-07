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Среда, 7 августа 2019, 19:54 мск

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Дорожники могут оставить Челябинск без денег на ремонт магистралей

Нерасторопность подрядчиков грозит сокращением федерального финансирования дорожного ремонта в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожные работы в Челябинске отстают от графика. Об этом заявил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Владимир Алейников.

По словам чиновника, из 950 тысяч квадратных метров полотна, запланированных к ремонту в 2019 году, отремонтированы лишь 255 тысяч. Из 19 магистралей, участки которых попали в план работ, лишь на трех (улицы Университетская набережная, Худякова и Салавата Юлаева) весь комплекс работ закончен. Еще четыре закончат в ближайшее время. А Копейское шоссе даже не начали ремонтировать – лишь заключили контракт на проведение работ.

В итоге, на сегодня выполнено лишь порядка 28% запланированных на 2019 год работ. «Это недостаточно», – признал Владимир Алейников.

Для исправления ситуации уже запустили второй асфальтобетонный завод, сообщил чиновник. Теперь, в теории, объем работ может удвоиться, и в течение августа сроки, заявленные в графике, можно будет догнать.

Впрочем, это не единственная проблема. Как рассказал вице-мэр, всего на финансирование ремонтных работ в нынешнем году город получил из федерального бюджета 1 миллиард рублей. Однако пока при выполненных работах на общую сумму в 320 миллионов рублей финансирование получено лишь на 81 миллион рублей – 25% от физических объемов и всего чуть больше 8% от общего объема финансирования.

Дело в том, что получить федеральные деньги подрядчики могут лишь после того, как сдадут отремонтированный объект и направят заказчику необходимые документы на оплату (а тот, в свою очередь, отчитается перед федералами). Однако пока дорожники не слишком торопятся оформлять бумаги.

Между тем, это может грозить городу весьма неприятными последствиями. Дело в том, что, согласно действующему бюджетному правилу, федеральные средства, не израсходованные в текущем периоде, возвращаются в казну. Более того, в следующем году финансирование статьи в бюджете, на которой остались невостребованные деньги, сокращается ровно на ту сумму, что осталась неизрасходованной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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