НМУ: мэрия Челябинска самоустранилась от решения проблемы

Власти Челябинска годами манкировали обязанностями во время неблагоприятных метеоусловий, самоустранившись от решения возникающих в этот период проблем. Об этом заявил глава регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников.

«За последние три года муниципальные власти очень слабо работали в периоды НМУ», – отметил представитель надзорного ведомства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обязанности городских властей вполне конкретны: среди них сбор первичной информации о выбросах, реальное патрулирование территории, противодействие сжиганию мусора и многое другое. «К сожалению, в последние годы все это легло исключительно на плечи Росприроднадзора и министерства экологии области. Но наших средств не хватает», – констатировал Виталий Курятников.

Напомнил чиновник и еще об одной стороне деятельности мэрии. В периоды НМУ муниципальные чиновники обязаны регулировать транспортные потоки с целью снижения вредных выбросов в атмосферу. Некоторое время назад власти Челябинска, действительно, пытались это делать. Правда, ограничились запретом передвижения по городу большегрузов, да и то не всех (в постановлении, подписанном в 2017 году тогдашним мэром Евгением Тефтелевым, было множество исключений – к примеру, для фур сетевых магазинов). В итоге, одно время чиновники хвастались тем, что оштрафовали водителей аж... 15 большегрузов за уик-энд.

При этом в мэрии затруднялись сказать, насколько эффективна подобная «борьба со смогом». Между тем, по словам Виталия Курятникова, в годы, когда власти, действительно, занимались регулированием движения транспорта, количество выбросов сокращалось на 8%.

Впрочем, сменивший ненадолго Евгения Тефтелева на посту градоначальника Владимир Елистратов и вовсе заявил, что забота о чистом воздухе – дело федеральных и областных структур. Мол, так в законах сказано.

Врио мэра Наталья Котова, не раз уже устраивавшая разносы нерадивым, по её мнению, чиновникам, об НМУ пока не проронила ни слова. И лишь сегодня поручила сегодня подчиненным выяснить все-таки, какие же обязанности есть у городских властей в периоды НМУ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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