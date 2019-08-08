В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве автомобиля

В Челябинской области задержан подозреваемый в покушении на убийство рыночного торговца.

Напомним, инцидент произошел утром 7 августа в одном из дворов Магнитогорска. При взрыве автомобиля пострадал его владелец, под предварительным данным, находившийся рядом. В состоянии средней тяжести мужчину доставили в больницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

«Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями и следователями-криминалистами СК, сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, преступление было раскрыто и установлен местный житель, причастный к его совершению», – рассказали в силовом ведомстве, отказавшись раскрывать личность задержанного.

Известно, что пострадавший – выходец из Таджикистана. В качестве основной версии произошедшего рассматривается версия, связанная с торговой деятельностью мужчины на продуктовом рынке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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