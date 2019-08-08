Хотел разнять драку: в Челябинске полицейский погиб под колесами такси

В Челябинске на ночной трассе под колесами такси погиб полицейский.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, трагедия произошла 7 августа в Ленинском районе у дома №97 по улице Новороссийская. О произошедшем горожане рассказали в социальных сетях.

«В районе дома 118 по улице Новороссийской сотрудники заметили нарушение общественного порядка: потасовку нескольких людей, очевидно находящихся в состоянии опьянения. Патрульные остановились, чтобы принять меры по обеспечению общественного порядка. Один из сотрудников бросился к месту конфликта, пересекая проезжую часть в условиях плохой видимости, и был сбит автомашиной «Рено Логан», под управлением водителя 1987 года рождения. Сотрудник от полученных травм скончался на месте ДТП. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено проведение служебной проверки», – рассказали в силовом ведомстве.

Водитель такси прошел медэкспертизу, которая не выявила у него алкогольного либо наркотического опьянения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.08.19

Самые крутые слухи недели: магнитогорские снова хотят Челябинск. / В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве автомобиля. / В ДТП под Новороссийском погибли три челябинца. 44 человека пострадали (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»