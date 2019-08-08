В Челябинской области пять человек, включая детей, отравились угарным газом

В одном из муниципалитетов Южного Урала пять человек госпитализировали с отравлением угарным газом.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, инцидент произошел в Карталинском районе.
«В Карталинскую городскую больницу поступили 5 человек с отравлением угарным газом: 2 взрослых и 3 детей. Состояние у всех стабильное, средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – рассказали в ведомстве.
По некоторым данным, среди пострадавших мать, трое её детей и девочка, пришедшая к подружкам в гости. Самой младшей из пострадавших пять лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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