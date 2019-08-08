В Златоусте экс-сотрудник банка вынес из банкомата три миллиона рублей

В Челябинской области полиция задержала бывшего сотрудника банка, вскрывшего банкомат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в помещении круглосуточной зоны дополнительного офиса одного из банков, расположенного по улице Строителей в Златоусте, ночью взломали замок банкомата и полностью его опустошили. Причиненный ущерб превысил 3 миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний житель Златоуста, несудимый, ранее работавший в этом же банке. Устанавливается местонахождение похищенного.

Следственным отделом ОМВД России по Златоусту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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