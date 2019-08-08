Глава Магнитогорска назначен заместителем губернатора

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников назначен заместителем губернатора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер назначил мэра Магнитогорска Сергея Бердникова заместителем губернатора на общественных началах. Соответствующий документ подписан главой региона накануне.

Как отмечают эксперты, это назначение свидетельствует о разрешении противоречий между сменившим на посту руководителя региона выходца из Магнитогорска Бориса Дубровского Алексеем Текслером и магнитогорскими элитами, контролирующими юг Челябинской области.

Сергей Бердников родился в 1962 году в Магнитогорске Челябинской области. В 1982 году окончил Магнитогорский строительный техникум по специальности «Эксплуатация и ремонт строительных машин и оборудования», в 1990 году – Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова по специальности «Механическое оборудование заводов черной металлургии», в 1999 и 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Государственном университете управления по программе «Корпоративное управление» и в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Деловое администрирование».

Трудовую деятельность начал в 1981 году слесарем на Гранитном карьере треста «Магнитострой». С 1985 по 1986 год работал на Магнитогорском металлургическом комбинате слесарем по ремонту металлургического оборудования, а с 1986 по 1991 год – на Магнитогорском заводе «Ремстроймаш» старшим мастером, мастером и начальником смены цеха №1. В период с 1991 по 2000 год прошел путь от мастера до начальника цеха металлоконструкций ЗАО «МАРС». С 2001 по 2003 год – заместитель начальника управления (в промышленности) интеграционной политики ОАО «ММК». С 2003 года – заместитель директора по экономике и финансам, а с 2008 года – директор ЗАО «МРК». В 2012 году продолжил трудовую деятельность в Дирекции ОАО «ММК» заместителем директора по капитальному строительству, а в 2014 году был переведен в управление капитального строительства начальником управления (в промышленности) ОАО «ММК».

С 2010 по 2016 год депутат 4 и 5 созывов Магнитогорского городского Собрания депутатов, заместитель председателя Собрания, член комиссий по законодательству и местному самоуправлению; по городскому хозяйству, строительству и экологии. С 1 августа 2016 года назначен на должность заместителя главы города, а с 28 сентября 2016 года исполнял полномочия главы Магнитогорска. 25 октября 2016 года избран главой города Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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