Это не угарный газ: с массовым отравлением в Карталах разбираются следователи

Следственное управление СК РФ по Челябинской области начло проверку инцидента в Карталинском районе.

Как уже сообщал «Новый День», в Карталинскую городскую больницу с признаками отравления поступили 5 человек: 2 взрослых и 3 детей. Медики решили, что все пациенты отравились угарным газом. Однако в ходе работы с пострадавшими этот диагноз сняли.

«Отравление угарным газом было предварительной версией из-за сходства симптомов. Сейчас рабочая версия – отравление неизвестным веществом, – заявили в Карталинской городской больнице. – За состоянием пациентов следят медики».

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.08.19

Глава Магнитогорска назначен заместителем губернатора. / В Златоусте экс-сотрудник банка вынес из банкомата три миллиона рублей. / В Челябинской области пять человек, включая детей, отравились угарным газом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»