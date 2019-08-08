В аварии в Новороссийске погибли или пострадали восемь южноуральцев

Власти Челябинской области заявили о восьми пострадавших в аварии под Новороссийском.

Напомним, вечером 7 августа в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Новороссийск – Керчь» автобус и легковой автомобиль после столкновения вылетели с магистрали, перевернулись и покатились с обрыва. От полученных травм в результате происшествия скончались челябинка и двое её детей, ехавшие в автомобиле. По предварительным данным, травмы получили 44 человека.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям: «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, всего в ДТП пострадали 8 жителей Южного Урала, из них шестеро находились в машине и двое в автобусе.

Состояние пятерых госпитализированных южноуральцев разное: кто-то в крайне тяжелом, кто-то в тяжелом и средней степени тяжести. За состоянием пострадавших совместно с врачами Краснодарского края следит минздрав Челябинской области.

Власти региона обещают оказать материальную помощь всем семьям погибших и пострадавших. Также правительством Челябинской области будет оказана необходимая помощь в транспортировке тел погибших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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