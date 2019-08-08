В Новой Зеландии нашли гигантского попугая-каннибала

В Новой Зеландии палеонтологи обнаружили останки самого большого попугая в истории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», австралийские палеонтологи назвали Heracles inexpectatus (Геркулес неожиданный).

Возраст останков попугая ученые оценили в 19 миллионов лет. Это крупнейшая разновидность попугаев, известная на сегодня. Рост птицы достигает 1 метра, а вес – около семи килограммов. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.

Ранее крупнейшим представителем отряда попугаеобразных считался бескрылый новозеландский какапо (на январь 2019 года их насчитывалось 147 особей). Однако, Геркулес почти вдвое больше своего сородича. Исследователи считают, что он (так же, как и какапо) относится к древней новозеландской группе попугаев.

Ученые считают, что древний гигантский попугай мог питаться не только привычной пищей, но и своими сородичами. К такому выводу они пришли по аналогиями с известными случаями. Так, например, как пишет издание «Ин-Спейс.ру», в рацион новозеландских кеа входили овцы, завезенные европейскими поселенцами в XVIII веке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.08.19

Челябинцы требуют возобновить работу группы по вопросам окружающей среды, созданную при мэрии. / В аварии в Новороссийске погибли или пострадали восемь южноуральцев. / В деле о ДТП с автобусом под Новороссийском появилась вторая статья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»