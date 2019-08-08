Верховный суд разрешил банкам выбивать долги любыми способами

Решение Верховного суда сделало должников полностью беззащитными перед банками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после прецедентного решения Верховного суда в деле «Плюс-банка» кредитные организации смогут проявлять самую буйную фантазию при выбивании долгов. Об этом пишет telegram-канал «Мысли-НеМысли».

«Отныне чтобы оправдать агрессию в отношении должников, кредиторы смогут ссылаться на недавний прецедент с «Плюс-банком», который чрезмерно увлекался методами запугивания и раскрывал конфиденциальную информацию о клиентах. Признав, что банк нарушил 230-ФЗ, Верховный суд сослался на то, что субъектами статьи КоАП, которая определяет меры наказания, являются «кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций)». Плюс-банк не являлся «субъектом вмененного административного правонарушения», – пишут авторы канала.

Напомним, ранее суд первой инстанции оштрафовал «Плюс-банк» на 20 тысяч рублей. На кредитное учреждение пожаловалась должница. Она рассказала судебным приставам о запугиваниях, оскорблениях в социальных сетях и прочих «прелестях» психологического воздействия на нее со стороны сотрудников банка. По сути, банкиры действовали в лучших традициях полукриминальных коллекторских агентств.

Банк оспорил решение суда, дошел до Верховного суда. Здесь судьи решили, что штраф наложен неправомерно. «Фактически, должника теперь ничего не защищает. Раньше можно было пожаловаться в ФССП и оштрафовать банк за перегибание палок. Теперь кредиторы смогут оспаривать наложение штрафов в вышестоящих судах и продолжать кошмарить заемщиков, не прибегая к услугам коллекторов. Банки, к слову, работают гораздо жестче, чем коллекторы. Бесконечные звонки, нецензурная брань, преследование в соцсетях, давление через знакомых и угрозы физической расправы – у взыскателей свои добрые традиции», – отмечают авторы telegram-канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.08.19

Компания главы Ассоциации микрофинансовых организаций лукавила с кредитами москвичей. / В Новой Зеландии нашли гигантского попугая-каннибала. / Челябинцы требуют возобновить работу группы по вопросам окружающей среды, созданную при мэрии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»