На главной улице Челябинска на полтора месяца ограничат движение

В Челябинске ограничат движение на пересечении проспекта Ленина с улицей Тернопольской.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 9 августа до 25 сентября, в связи с реконструкцией участка теплотрассы, будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина на пересечении с улицей Тернопольской. Кроме того, напротив дома №85 по улице Тернопольской движение будет закрыто полностью.

Работы по реконструкции участка теплотрассы, расположенной под проезжей частью по улице Тернопольской, проводит ООО Строительная компания «Геострой», на которое возложена ответственность за сроки и безопасное производство работ. Кроме того, в срок до 30 сентября силами организации должно быть восстановлено нарушенное благоустройство в соответствии с проектом.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.08.19

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