На Южный Урал возвращается жара: знойными обещают стать грядущие выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже сегодня, 9 августа, на юге региона может потеплеть до +28, но на остальной территории области – не выше +24. Зато в субботу и воскресенье столбики термометров могут подняться до +28 даже на севере области, на юге и вовсе до +33.

В Челябинске 10 августа ожидается +27, 11 августа – +28. Все три дня в отдельных районах ожидаются небольшие дожди.

Однако на следующей неделе вновь похолодает. По одни данным это произойдет уже в понедельник, по другим – во вторник. К середине недели дневная температура в Челябинске может упасть до +14 градусов, а потом сова начнется потепление.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.08.19

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