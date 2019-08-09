В Челябинской области утвердили положение о новом министерстве

Глава Южного Урала утвердил положение о министерстве промышленности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об утверждении положения, структуры и штатной численности министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном сайте областного правительства.

Согласно постановлению, основной задачей ведомства станет реализация «единой государственной политики в сфере промышленности, новых технологий и природопользования на территории Челябинской области».

Работать в новом ведомстве будут 55 человек, включая министра (назначается по итогам конкурса), первого заместителя министра, замминистра, а также начальников управления природных ресурсов, управления промышленности и новых технологий и управления стратегического развития. Частично штат ведомства будет сформирован из чиновников, работающих в настоящее время в министерстве имущества и природных ресурсов региона и областном минэкономразвития.

Деятельность нового министерства будет курировать заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. Располагаться ведомство будет в здании областного правительства на проспекте Ленина, 57.

Челябинск, Виктор Елисеев

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