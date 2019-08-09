Кыштым может лишиться одного из объектов культурного наследия – об этом заявил краевед, координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о мемориальном ансамбле «Скорбящая мать». Сегодня он носит статус «Выявленный объект культурного наследия».

Памятник кыштымцам, погибшим в Великой Отечественной войне, был открыт на площади возле кыштымского радиозавода к 30-летию Победы 9 мая 1975 года. Средства на создание мемориала были собраны заводчанами в ходе коммунистического субботника в декабре 1974-го. При открытии памятника в нишу монумента были вложены капсулы с землей 10 городов-героев Советского Союза, доставленной специально командированными передовиками социалистического соревнования радиозавода.

К 70-летию Победы за счет средств завода была проведена реконструкция мемориала. Справа от лестничного марша установлена кирпичная облицованная керамогранитом ниша с наклонной внутренней стеной, на которой размещены 7 гранитных досок с именами 222 заводчан, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. На фронтальных поверхностях торцовых стен (тумб) ниши установлены 2 гранитные доски: слева – с изображением ордена Отечественной войны и датой «1941 – 1945», справа – со стихотворной строчкой «Давайте будем помнить всех солдат, Что Родину для жизни отстояли, Пусть наши дети, внуки вечно чтят Их подвиги… И вечная им слава!» и изображением пятиконечной звезды в обрамлении лавровых ветвей. Слева от лестничного марша установлена аналогичная тумба с гранитной доской со стихотворной строчкой: «Герои Победы, солдаты войны, В долгу перед вами мы вечно. Нижайший поклон вам до самой земли, И светлая память навечно!» и изображением пятиконечной звезды в обрамлении лавровых ветвей.

«Объект является образцом бережного отношения современников к памяти о Великой Отечественной и о военном поколении, – отмечает Юрий Латышев. – Однако по мнению эксперта Михаила Сафарова из Омска, монумент по ряду признаков не может быть отнесен к объектам культурного наследия. Он считает, что «фигура матери, в целом не лишенная выразительности, композиционно не поддерживается: стена с текстом и изображением воина выполнена в типичной упрощенной манере, характерной для рядовых мемориальных комплексов малых населенных пунктов».

Ещё одна цитата из акта экспертизы Сафарова:

«Проведенная реконструкция объекта в целом усилила композиционный диссонанс, дополнительно привнеся значительные объемы прямоугольных и кубических форм, не соответствующих плавным спокойным линиям центральной фигуры монумента. Цельность и гармоничность в визуальном восприятии объекта отсутствуют как в его первоначальном варианте, так (и более) после проведенной реконструкции. Не отрицая безусловной социокультурной ценности мемориального комплекса как свидетельства памяти о героическом прошлом российского народа, эксперт вынужден констатировать отсутствие у него элементов, подлежащих обязательному сохранению».

«С мнением омского эксперта согласился председатель госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Алексей Баландин. Он готовится подписать приказ (если уже не подписал) об исключении этого памятника из перечня охраняемых государством», – сообщает Латышев.

Кыштым, Ольга Арсентьева

Кыштым. Другие новости 09.08.19

В Челябинской области утвердили положение о новом министерстве. / На Южный Урал возвращается жара. / «Роскачество» определило лучшее приложение для управления услугами мобильной связи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»