Перед судом предстанет ашинка, обманувшая знакомых на 11 миллионов рублей

Прокуратура направила в суд дело в отношении женщины, обманувшей 20 южноуральцев на 11 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

«По версии следствия, женщина под вымышленным предлогом оказания посреднических услуг в приобретении жилья, а также оказания помощи своим родственникам в период с сентября 2016 года по сентябрь 2018 года, используя доверительные отношения с потерпевшими, похитила денежные средства 20 жителей Ашинского района в сумме более 11 миллионов рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.

В рамках уголовного дела потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении ущерба, причиненного преступлениями.

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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