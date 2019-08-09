Южноуралец украл у пенсионера забор с помощью несведущих друзей

В Троицке сотрудники полиции задержали похитителя садовых заборов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Троицкий» обратился 78-летний пенсионер с заявлением о краже с его садового участка металлического забора. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался безработный, ранее судимый житель Троицка, 1992 года рождения.

Молодой человек рассказал сотрудникам полиции, что, проходя мимо садовых участков, заметил металлический забор и решил сдать его в пункт приема металла. Мужчина позвонил своим знакомым и попросил о помощи – снять металлический забор, предварительно сообщив, что участок находится у него в собственности. С помощью плоскогубцев они разобрали забор, после чего на грузовом автомобиле увезли его в пункт приема металла. Вырученные деньги молодые люди поделили между собой.

По данному факту возбуждено уголовного дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В ходе следствия установлена причастность троичанина к совершению аналогичного преступления.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.08.19

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