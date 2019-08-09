Челябинские вагоновожатые пожаловались на мнимые нарушения графика, фиксируемые ГЛОНАСС

Водители челябинских трамваев пожаловались на «вольности» ГЛОНАСС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», система ГЛОНАСС фиксирует нарушение графика движения трамваев, которых в действительности не было. Об этом вагоновожатые рассказали в сообществе «Челябинский транспорт».

По словам сотрудников ЧелябГЭТ, недавно они начали работать по правилам проезда обозначенного пункта в графике. Теперь система ГЛОНАСС следит за соответствием реального времени проезда остановочного пункта и времени, указанного в графике. В случае нарушения водителя трамвая ожидают санкции.

Однако, пока система работает с явными сбоями. «Ситуация такая – по графику «Монтажка» в 9:03 в сторону «Чистопольской». Я подъехала на остановку в 9:01:30, пропустила сигнал, пропускаю 22-е маршрутное такси, закрываю двери, трогаюсь с остановки – время 9:03:30. В 9:06 на остановке «Комсомольская площадь» вызывает ГЛОНАСС, пишет: нарушение. Вопрос: это время в графике – прибытия или отправления? И в каком месте я тут сорвала рейс!??!?" – написала в интернет-сообществе вагоновожатая.

Водители опасаются, что из-за подобных «нарушений» они могут потерять часть заработной платы (могут оштрафовать). Между тем, сама система не идеальна. «Время спутников ГЛОНАСС запаздывает от центрального федерального времени на пару минут. Наше предприятие, не требуя от работников согласования своих часов ни с центральным временем, ни со спутниковым, создает поле для перверсий и злоупотреблений. Кто наведёт порядок? Кстати, приказ директора противоречит федерально утвержденным ПТЭ! И вообще он не вправе требовать от нас 100% соблюдения графика, ведь мы вынуждены работать на трижды убитом подвижном составе по путевому хозяйству, где зачастую ездить вообще нельзя, – возмущается одна из участниц обсуждения. – Наша реальная зарплата с 2014 года сократилась на 20%, наш повременной тариф искусственно занижен, у нас отобрали льготы, предприятие столько денег экономит на нашей нищете, вынуждая нас из-за нее подрабатывать фактически бесплатно. Нам предъявляют заведомо невыполнимые требования, чтобы стричь с нас бабки по копеечке».

При этом, по словам сотрудников ЧелябГЭТ, отдел перевозок составляет графики, не учитывая работу светофоров на различных участках, пассажиропоток, время суток.

Пока кто-то из водителей трамваев, чтобы не попасть под санкции за опоздание, стараются опережать график на 1-2 минуты. Однако, как отмечают другие сотрудники, подобные уловки чреваты. «Сейчас ведется мониторинг соблюдения расписания. Как видим, 99% отклонений – это проезд раньше графика. Пока ставят бантики, но еще не наказывают рублем (может, я и ошибаюсь). Но к чему это может привести? В первую очередь, к пересмотру расписания, причем не в пользу водителей – сокращение времени между контрольными точками без учета интенсивности и особенности движения (светофоры, ограничения и т.д.), что приведет к очередным гонкам с вытекающими последствиями», – предупредила коллег одна из участниц дискуссии.

В ЧелябГЭТ отказались комментировать жалобы водителей. «Это не жалоба, а обсуждение между водителями в социальных сетях. Жалоба подается руководству, и тогда она будет рассмотрена. Что касается интернет-обсуждений, их мы комментировать не будем», – заявили на предприятии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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