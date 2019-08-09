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Пятница, 9 августа 2019, 13:58 мск

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Врио южноуральского губернатора уволил замминистра экологии

Министерство экологии покидает Лидия Рахимова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ глава Южного Урала Алексей Текслер подписал вчера, 8 августа.

Контракт с замминистра экологии Челябинской области Лидией Рахимовой расторгнуть сегодня, 9 августа. Согласно постановлению, произошло это по её инициативе.

Лидия Рахимова вступила в должность замминистра экологии в феврале 2016 года. В её задачи входило осуществление регионального государственного экологического надзора. В министерстве экологии она проработала 18 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.08.19

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