На скандально известном доме по проспекту Ленина в Челябинске начали демонтаж балконов

Региональный оператор капитального ремонта приступил к демонтажу балконов на доме в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов в Челябинской области, в пятницу, 9 августа, подрядная организация начала демонтажные работы первого балкона на фасаде многоквартирного дома по проспекту Ленина, 61.

Рабочие поэтапно срезают элементы балкона бензорезом с алмазным кругом и аккуратно опускают их вниз на специальной платформе. Демонтаж начали с ограждений, перил, балюстрад, на конечном этапе будет частями срезаться сама балконная плита.

«В среду мы встретились с собственниками квартир этого дома, и еще раз все обсудили. Были определены «добровольцы», чьи балконы мы будем демонтировать в первую очередь. После чего приступим к демонтажу остальных балконов с трех сторон дома», – сообщил генеральный директор Регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов.

Как сообщает представитель подрядной организации, в среднем, на демонтаж одного балкона уходит один рабочий день. Всего на многоквартирном доме будет демонтировано 25 балконов.

«Спешим заверить всех сомневающихся, на месте старых, аварийных балконов появятся новые декоративные ограждающие конструкции с художественным оформлением, которые не испортят архитектурный облик здания. И еще раз напоминаем, что все работы производятся в соответствии с паспортом фасада, утвержденным администрацией города Челябинска», – пояснил Вадим Борисов.

Впрочем, конструкции будут именно декоративными: выходить на них жильцы не смогут, стеклить, соответственно, тоже.

Напомним, дом по проспекту Ленина, 61, стал знаменитым несколько лет назад, когда рухнул один из его балконов. Потом несколько раз обрушались отдельные части балконных конструкций и штукатурка.

Долгое время шли споры о том, за чей счет проводить ремонт. Сначала жильцов дома хотели обязать полностью оплатить ремонтные работы. Однако потом мэрия Челябинска решила найти деньги на ремонт дома, где жили не самые бедные горожане, в казне муниципалитета. Здание даже включили в перечень выявленных культурных объектов.

Но это лишь добавило сложностей: теперь для ремонта необходимо было получить дополнительные согласования, провести специальные экспертизы... В итоге решением суда дом исключили из перечня, и в 2018 году согласовали проведение капитального ремонта. Впрочем, как отметили в пресс-службе регоператора, дополнительную плату с жильцов не потребуют: все работы пройдут и будут оплачены по стандартной схеме из средств фонда.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.08.19

Врио южноуральского губернатора уволил замминистра экологии. / Челябинские вагоновожатые жалуются на ГЛОНАСС: показывает то, чего нет. / Южноуралец украл у пенсионера забор с помощью несведущих друзей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»