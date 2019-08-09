Общественники требуют закрыть подземные переходы в центре Челябинска

Гражданские активисты требуют закрыть подземные переходы под главной магистралью Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подземные тоннели в центре Челябинска обследовали активисты общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Об этом сообщили сами общественники на своей странице в соцсетях.

По итогу проверки выявлены грубые нарушения безопасности пешеходов, в том числе противопожарные, и несоответствия федеральному законодательству по правам маломобильных граждан.

«Подземные переходы под центральными автомагистралями Челябинска находятся в аварийном состоянии. Расшатанные ступени, мерцающий свет, грязные и обшарпанные стены и потолки, лохмотья ржавчины и облупившейся штукатурки. При всем этом, спуски не оборудованы конструкциями для маломобильных граждан и перилами, проходы загромождены строительными ограждениями и материалами, что в случае происшествия затруднит эвакуацию людей», – рассказал представитель «Гражданского патруля» в Челябинске Тимур Гизатулин.

Итоги мониторинга подземных переходов правозащитная организация передала в службу пожарного надзора и прокуратуру. Отдельное обращение направлено врио главы города Наталье Котовой. В связи с ненадлежащим содержанием общественники просят закрыть аварийные пешеходные тоннели до приведения их в нормативное и эстетическое состояние. А пока организовать наземное пешеходное движение. Такой маршрут будет более удобным и безопасным для жителей города, чем существующий, считают активисты.

Напомним, привести подземки в нормальное состояние власти города обещают с апреля этого года. Выделили деньги, провели аукцион. Но подрядчик, снизивший контракт с 10 до 8 миллионов рублей, отстает от графика, а всё, что ему удалось сделать, оценивается крайне низко.

Неудовлетворительную оценку текущим работам ранее дала сама врио мэра Наталья Котова. Она поручила изучить аукционную документацию КСП и пригрозила подрядчику расторгнуть контракт. Однако спустя месяц ситуация никак не улучшилась, а в конце июля в одном из переходов смертельную травму получил пожилой мужчина. Он ударился головой, споткнувшись на лестнице подземки, и умер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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